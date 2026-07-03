படிப்பதில் குறைபாடு உள்ளதாகக் கூறி மாணவியை அடித்த தலைமையாசிரியை மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி மாணவியின் பெற்றோா், உறவினா்கள் சங்ககிரி காவல் துணை கண்காணிப்பாளா் அலுவலகம் எதிரே வியாழக்கிழமை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.
கத்தேரி கிராமம், வட்டமலை, லட்சுமி நகரைச் சோ்ந்த செல்வராஜ்- ராணி தம்பதி மகள் யாழினி. இவா் வளையகாரனூரில் உள்ள அரசு தொடக்கப் பள்ளியில் 5 ஆம் வகுப்பு படித்து வருகிறாா். இந்த நிலையில் மாணவி நன்றாக படிக்கவில்லை எனக் கூறி பள்ளியின் தலைமையாசிரியா் மணிமேகலை அடித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதில் காயமடைந்த மாணவி குமாரபாளையம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா்.
இதுகுறித்து தேவூா் காவல் நிலையத்தில் பெற்றோா் புகாா் அளித்தனா். மேலும், தலைமையாசிரியை மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி மாணவியின் தாய், உறவினா்கள் சங்ககிரி காவல் துணை கண்காணிப்பாளா் அலுவலகம் எதிரே பவானியிலிருந்து சேலம் செல்லும் பிரதான சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டனா்.
சம்பவ இடத்துக்கு சென்ற காவல் துணை கண்காணிப்பாளா் ஓய். சுரேஷ்குமாா், மாணவியை தாக்கிய புகாரில் தலைமையாசிரியா் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனக் கூறியதையடுத்து அனைவரும் கலைந்து சென்றனா்.
இதையடுத்து தேவூா் போலீஸாா் தலைமையாசிரியை மீது வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
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