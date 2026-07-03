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சேலம்

தம்மம்பட்டி பேரூராட்சியில் மின் மோட்டாா்கள் கணக்கெடுப்பு: தினமணி செய்தி எதிரொலி

தம்மம்பட்டி பேரூராட்சிக்குச் சொந்தமான மின் மோட்டாா்கள் மாயமாகியுள்ளது குறித்து பேரூராட்சி உறுப்பினா்கள் அண்மையில் புகாா் தெரிவித்த நிலையில், மின் மோட்டாா்கள் குறித்து கணக்கெடுப்பு நடத்த ஆய்வுக் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

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கோப்புப்படம்.

Updated On :3 ஜூலை 2026, 4:18 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தம்மம்பட்டி பேரூராட்சிக்குச் சொந்தமான மின் மோட்டாா்கள் மாயமாகியுள்ளது குறித்து பேரூராட்சி உறுப்பினா்கள் அண்மையில் புகாா் தெரிவித்த நிலையில், மின் மோட்டாா்கள் குறித்து கணக்கெடுப்பு நடத்த ஆய்வுக் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

பேரூராட்சிக்கு சொந்தமான 50 மின் மோட்டாா்கள் மாயமானதாக காங்கிரஸ் கவுன்சிலா்கள் திருச்செல்வன், செல்விபெருமாள், திமுக கவுன்சிலா்கள் நடராஜ், கலியவரதராஜ் ஆகியோா் அண்மையில் நடைபெற்ற பேரூராட்சிக் கூட்டத்தில் கேள்வி எழுப்பினா்.

இதுகுறித்து காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என செயல் அலுவலா் மோகனரங்கன் பதிலளித்தாா். ஆனால், புகாா் அளிக்க பேரூராட்சி நிா்வாகம் காலம் தாழ்த்தி வந்ததால், மாயமான மின் மோட்டாா்கள் குறித்து மாவட்ட நிா்வாகம் விரிவான விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் விடுத்த கோரிக்கை குறித்து கடந்த மாதம் 25 ஆம் தேதி தினமணி நாளிதழிலில் செய்தி வெளியானது.

தொடா்ந்து, பேரூராட்சி மன்ற கூட்டத்தில் கவுன்சிலா்கள் கூறிய புகாரின் உண்மை தன்மையை ஆராயவும், பேரூராட்சிக்கு சொந்தமான மின் மோட்டாா்களை முழுமையாக ஆய்வு செய்து கணக்கெடுப்பு நடத்த பேரூராட்சி இளநிலை பொறியாளா் (திட்டமிடுதல்) சுகன்யா, இளநிலை உதவியாளா் அருண்மணி ஆகியோரை கள ஆய்வு மற்றும் கண்காணிப்பாளா்களாக நியமித்து, செயல் அலுவலா் மோகனரங்கன் உத்தரவிட்டுள்ளாா்.

அதன்படி, இக்குழுவினா் தம்மம்பட்டி பேரூராட்சிக்கு உள்பட்ட அனைத்து குடிநீா் உந்துநிலையங்கள், ஆழ்துளைக் கிணறுகள் மற்றும் இருப்பு பதிவேடுகளை நேரில் ஆய்வு செய்து காணாமல்போன மின் மோட்டாா்களின் எண்ணிக்கை குறித்து கணக்கெடுப்பு நடத்தி அதன் அறிக்கையை மூன்று தினங்களுக்குள் செயல்அலுவலரிடம் ஒப்படைக்கின்றனா்.

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