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சேலம்

மாயமான பேரூராட்சி மின் மோட்டாா்கள்? விசாரணை நடத்த பொதுமக்கள் கோரிக்கை

சேலம் மாவட்டம், தம்மம்பட்டி பேரூராட்சியில் 50 மின் மோட்டாா்கள் மாயமானதாக கூறப்படுவது குறித்து விசாரணை நடத்த வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

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திருட்டு - சித்திரிப்பு

Updated On :25 ஜூன் 2026, 6:11 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சேலம் மாவட்டம், தம்மம்பட்டி பேரூராட்சியில் 50 மின் மோட்டாா்கள் மாயமானதாக கூறப்படுவது குறித்து விசாரணை நடத்த வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

இந்த பேரூராட்சியில் 18 வாா்டுகள் உள்ளன. குடிநீா்த் தேவைக்காக அமைக்கப்பட்ட ஆழ்துளைக் கிணறுகளிலிருந்து 4 கீழ்நிலை நீா்த்தேக்கத் தொட்டிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், பல்வேறு நீா் ஆதாரங்களிலிருந்து குடிநீா் விநியோகிக்க மொத்தம் 92 மின் மோட்டாா்கள் உள்ளதாக பதிவேடுகளில் உள்ளன. ஆனால், இவற்றில் 50 மின் மோட்டாா்கள் மாயமாகி உள்ளதாக கடந்த 1 ஆம் தேதி நடந்த பேரூராட்சி மன்ற கூட்டத்தில் காங்கிரஸ் கவுன்சிலா்கள் திருச்செல்வன், செல்விபெருமாள், திமுக கவுன்சிலா்கள் நடராஜ், கலியவரதராஜ் ஆகியோா் கேள்வி எழுப்பினா்.

இதுகுறித்து போலீஸில் புகாா் அளித்து நடவடிக்கை எடுக்கலாம் என செயல்அலுவலா் மோகனரங்கன் பதில் அளித்தாா். ஆனால், இன்றுவரை பேரூராட்சி நிா்வாகம் சாா்பில் காவல் துறையில் புகாா் அளிக்கவில்லை. எனவே, மாயமான 50 மின் மோட்டாா்கள் நிலை குறித்து மாவட்ட நிா்வாகம் விசாரிக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

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