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சேலம்

சங்ககிரி ரயில் நிலையம், நாகிசெட்டிப்பட்டி வழியாக நகர பேருந்துகளை இயக்க கோரிக்கை

சங்ககிரி நகரிலிருந்து ஈரோடு, பவானி செல்லும் நகரப் பேருந்துகள் சங்ககிரி ஆா்.எஸ்.லிருந்து நாகிசெட்டிப்பட்டி வழியாக செல்ல நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி மக்கள் மன்றம் சாா்பில் முதல்வருக்கு மனு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

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பேருந்து சேவை - பிரதிப் படம்

Updated On :13 ஜூலை 2026, 1:19 am IST

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சங்ககிரி நகரிலிருந்து ஈரோடு, பவானி செல்லும் நகரப் பேருந்துகள் சங்ககிரி ஆா்.எஸ்.லிருந்து நாகிசெட்டிப்பட்டி வழியாக செல்ல நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி மக்கள் மன்றம் சாா்பில் முதல்வருக்கு மனு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து சங்ககிரி மக்கள் மன்றச் செயலாளா் என்.எஸ். குழந்தைவேலு தமிழக முதல்வரின் தனிப் பிரிவுக்கு அனுப்பியுள்ள மனுவில் கூறியுள்ளதாவது: சங்ககிரி நகரிலிருந்து ஈரோடு, பவானி செல்லும் நகரப் பேருந்துகள் பொதுமக்களின் நலன்கருதி சங்ககிரியை அடுத்த ரயில் நிலையம், நாகிசெட்டிப்பட்டி வழியாக இயக்கப்பட்டு வந்தது. இந்த நகரப் பேருந்துகள் கடந்த 5 ஆண்டுகளாக நிறுத்தப்பட்டுவிட்டது.

இதனால் ரயில்நிலையம், அரசு வீட்டுவசதி வாரியம், நாகிசெட்டிப்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் இருந்து ஈரோடு, பள்ளிபாளையம், குமாரபாளையம், பவானி செல்லும் பொதுமக்கள் 5 கி.மீ. தொலைவில் உள்ள சங்ககிரி பேருந்து நிலையம் சென்று செல்வதால் சிரமம் அடைந்து வருகின்றனா்.

எனவே, பொதுமக்களின் நலன்கருதி ஈரோடு, பவானி செல்லும் எஸ் 1, எஸ் 2 நகரப் பேருந்துகளில் ஒரு பேருந்தை மீண்டு ரயில் நிலையம், நாகிசெட்டிப்பட்டி வழியாக இயக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென தெரிவித்துள்ளாா்.

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