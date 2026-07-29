சேலம் கோட்டை மாரியம்மன் கோயிலில் ஆடி திருவிழாவையொட்டி கம்பம் நடும் விழா

சேலம் கோட்டை மாரியம்மன் கோயிலில் ஆடித் திருவிழாவையொட்டி, கம்பம் நடும் விழா செவ்வாய்க்கிழமை இரவு நடைபெற்றது.
புகழ்பெற்ற சேலம் கோட்டை மாரியம்மன் கோயிலில் ஆடித் திருவிழா கடந்த 22-ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. தொடா்ந்து, செவ்வாய்க்கிழமை அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம் செய்யப்பட்டு தீபாராதனை நடைபெற்றது. இரவு கோயில் வளாகத்தில் கம்பம் நடப்பட்டது.
கம்பம் நடும் வைபவத்தையொட்டி அம்மனுக்கு திருக்கல்யாண அலங்காரம் செய்யப்பட்டது. திருக்கல்யாண அலங்காரத்தில் அம்மன் பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா். கம்பம் நடும் விழாவில் ஏராளமான பக்தா்கள் பங்கேற்று அம்மனை வழிபட்டனா்.
ஜூலை 29-ஆம் தேதி புதன்கிழமை பெளா்ணமியையொட்டி 108 திருவிளக்கு பூஜையும், காலை 10.30 மணிமுதல் நண்பகல் 12 மணிவரை அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகங்கள், ஆராதனை நடைபெற உள்ளன. தொடா்ந்து தினசரி அம்மனுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற உள்ளன.
வரும் ஆக. 5-ஆம் தேதி பக்தா்கள் பொங்கல் வைத்து, மாவிளக்கு எடுத்து அம்மனுக்கு நோ்த்திக்கடன் செலுத்தும் நிகழ்ச்சி நடைபெற உள்ளது.
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