மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து 54 கனஅடியாக நீடிப்பு

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மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து புதன்கிழமை இரண்டாவது நாளாக விநாடிக்கு 54 கனஅடியாக நீடித்தது.
அணையின் நீா்மட்டம் 73.82 அடியாகச் சரிந்தது. அணையிலிருந்து குடிநீா்த் தேவைக்காக விநாடிக்கு 1,000 கன அடி வீதம் தண்ணீா் திறக்கப்படுகிறது. அணையின் நீா் இருப்பு 36.07 டி.எம்.சி.யாக உள்ளது.
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