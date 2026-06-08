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சேலம்

கெங்கவல்லி அரசு ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனத்தில் மாணவர் சேர்க்கை தொடக்கம்!

அரசு ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனத்தில் தொடக்கக் கல்வி பட்டயப் படிப்புக்கு மாணவர் சேர்க்கை தொடங்கியுள்ளது குறித்து...

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கோப்புப் படம்

Updated On :8 ஜூன் 2026, 7:16 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கெங்கவல்லி அரசு ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனத்தில் 2026 – 2027 கல்வியாண்டுக்கான தொடக்கக் கல்வி பட்டயப் படிப்புக்கு (டிஇஎல்எட்) மாணவர் சேர்க்கை ஜுன் 5 முதல் நடைபெற்று வருகிறது என அந்நிறுவன முதல்வர் ந.விசாலாட்சி கூறினார்.

இது தொடர்பாக அவர் மேலும் கூறியதாவது: ஆசிரியராகும் கனவுடன் 12 ஆம் வகுப்பு முடித்தவர்கள், அதே சமயம் கல்லூரிகளில் உயர்கல்வி பயில வசதி வாய்ப்பற்றவர்கள், பள்ளிப் படிப்புடன் தங்கள் படிப்பை நிறுத்தி விடாமல், ஈராண்டு கால தொடக்கக் கல்வி பட்டயப் (டிஇஎல்எட்) படிப்பு பயின்றால் தொடக்கக்கல்வி ஆசிரியராகி விட முடியும். அரசு, அரசு நிதியுதவி பெறும் மற்றும் தனியார் பள்ளிகளில் இடைநிலை ஆசிரியர் பணி பெறுவதற்கு டிஇஎல்எட் படிப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருத்தல் அவசியமான கல்வித் தகுதியாக உள்ளது.

இந்தப் பட்டயப் படிப்பை அரசு நிர்ணயித்துள்ள குறைவான கல்வி கட்டணம் மட்டும் செலுத்தி, சேலம் மாவட்டம் கெங்கவல்லி அரசு ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனத்தில் சேர்ந்து பயில்வதற்கு, பொதுப்பிரிவினர் 50 சதவிகித மதிப்பெண்களுடனும், மற்றப் பிரிவினர்கள் 45 சதவிகித மதிப்பெண்களுடன் 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.

விண்ணப்பதாரர் தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவராகவும், 30 வயது மிகாதவராக இருத்தல் வேண்டும். பட்டியலினத்தவர், பழங்குடியினர், கலப்புத் திருமணம் செய்தவர்கள், விதவை, கணவரால் கைவிடப்பட்டவர்களுக்கு வயது வரம்பில் அரசு விதிப்படி தளர்வு உள்ளது.

இங்கு சேர்க்கைப் பெறுவோருக்கு கல்வி உதவித் தொகை உள்பட அரசு வழங்கும் உதவிகள் அனைத்தும் அரசு விதிகளுக்குட்பட்டு பெற்றுத் தரப்படும்.

எனவே, இந்நிறுவனத்தில் சேர்ந்து படிக்க ஆர்வமுடையவர்கள் https://scert.tnschools.gov.in என்ற இணைய தளத்தில் தங்களுடைய கல்வி தகுதி சான்றிதழ்களையும், வயது தளர்வு மற்றும் மதிப்பெண் சலுகை பெறுவதற்குத் தேவையான சான்றுகளையும் பதிவேற்றம் செய்து, எஸ்ஸி, எஸ்டி பிரிவினர் எனில் ரூ. 250, மற்றப் பிரிவினர்கள் ரூ. 500 விண்ணப்பக் கட்டணமாக செலுத்தி ஜுன் 16 வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.

சேர்க்கைத் தொடர்பான விவரங்கள் மேலும் தேவையெனில் இந்நிறுவனத்திற்கு நேரில் வரலாம் அல்லது 9944866733, 7708540512 என்ற கைப்பேசி எண்களில் தொடர்பு கொண்டு அறிந்து கொள்ளலாம் என முதல்வர் ந. விசாலாட்சி கூறினார்.

Summary

Student admissions begin at the Gangavalli Government Teacher Training Institute

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