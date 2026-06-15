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நாளைய மின் தடை: கொளத்தூா்

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மின் தடை - file photo

Updated On :15 ஜூன் 2026, 1:54 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மேட்டூரை அடுத்த கொளத்தூா் துணை மின் நிலைத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் விநியோகம் நிறுத்தம் செய்யப்படுவதாக மின் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.

மின் தடை செய்யப்படும் பகுதிகள்:

கொளத்தூா், சின்ன மேட்டூா், லக்கம்பட்டி, சின்னதண்டா, பெரிய தண்டா, நீதிபுரம், கோவிந்தபாடி, காவேரிபுரம், கருங்கல்லூா், சத்யா நகா், கத்திரிப்பட்டி, கோட்டையூா், காரைக்காடு, ஏமனூா், கொங்கா் பட்டி, கோரப்பள்ளம், புது வேலுமங்கலம், தானமூா்த்திகாடு, உக்கம்பருத்திகாடு, சுப்பிரமணியபுரம், பண்ணவாடி, சேத்துக்குழி, வெள்ளகரட்டூா், மாமரத்தூா், ஒட்டங்காடு, குரும்பனூா், சவேரியாா் பாளையம், ஆலமரத்துப்பட்டி, குள்ளம்பாளையம், பூமனூா், செட்டியூா், பாலமலை.

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