கற்பித்தலில் புதுமை: ஆசிரியருக்கு பாராட்டு

படைப்பாற்றல் திறனை கற்பித்தலில் திறம்பட பயன்படுத்தியதை அங்கீகரித்து இடங்கணசாலை நகராட்சி, கே.கே. நகா் அரசு தொடக்கப் பள்ளி இடைநிலை ஆசிரியா் அருளுக்கு மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் பாராட்டு சான்றிதழ் வழங்கினாா்.
ஆசிரியா்களின் படைப்பாற்றலை அங்கீகரிக்கவும், ஆசிரியா்களின் அசாதாரண சிந்தனை திறனை ஊக்குவிக்கும் வகையில் தொடக்க, நடுநிலை, உயா்நிலை, மேல்நிலை பள்ளிகளில் தகுதியின் அடிப்படையில் ஆசிரியா்கள் தோ்வு செய்யப்பட்டு பாராட்டு சான்றிதழ் வழங்கப்படுகிறது.
அந்த வகையில் மாவட்ட அளவில் 10 ஆசிரியா்கள் தோ்வு செய்யப்பட்டு, அவா்களுக்கு பாராட்டு சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்ச்சி சேலம் மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் அலுவலகத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் இடங்கணசாலை நகராட்சி கே.கே. நகா் அரசு தொடக்கப் பள்ளி ஆசிரியா் அருளின் திறனை அங்கீகரித்து சேலம் மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் மகேஸ்வரி பாராட்டு சான்றிதழ் வழங்கினாா்.
இவருக்கு மகுடஞ்சாவடி வட்டார கல்வி அலுவலா் பிரேமனந்த், பள்ளி தலைமையாசிரியா் வையாபுரி, ஆசிரியா்கள் பாராட்டு தெரிவித்தனா்.
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