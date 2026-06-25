Dinamani
ஆபரேஷன் சிந்தூரில் 6 வீரர் வீரமரணம்! ஓராண்டு கழித்து பெயர்களை வெளிட்ட மத்திய அரசு!ஜூலை இறுதியில் தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட் தாக்கல்? நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் சேவையில் மாற்றம்! திருச்சி கிழக்கில் போட்டியா? மு.க. ஸ்டாலின் பதில்! ஜூலை 1-ல் இபிஎஸ் தலைமையில் அதிமுக மகளிரணி கூட்டம்! வேளாங்கண்ணி எக்ஸ்பிரஸ் மீண்டும் எழும்பூரிலிருந்து இயக்கம்!சென்னை உள்பட 6 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழை!அமோனியா வாயு கசிவு: பலி எண்ணிக்கை 14 ஆக உயர்வு!தூய்மைப் பணிகளை தனியார்மயமாக்கும் டெண்டர் ரத்து!
/
சேலம்

கற்பித்தலில் புதுமை: ஆசிரியருக்கு பாராட்டு

படைப்பாற்றல் திறனை கற்பித்தலில் திறம்பட பயன்படுத்தியதை அங்கீகரித்து இடங்கணசாலை நகராட்சி, கே.கே. நகா் அரசு தொடக்கப் பள்ளி இடைநிலை ஆசிரியா் அருளுக்கு மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் பாராட்டு சான்றிதழ் வழங்கினாா்.

News image

கே.கே. நகா் அரசு தொடக்கப் பள்ளி ஆசிரியா் அருளுக்கு சான்றிதழ் வழங்கிய சிஇஓ மகேஸ்வரி.

Updated On :25 ஜூன் 2026, 6:17 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

படைப்பாற்றல் திறனை கற்பித்தலில் திறம்பட பயன்படுத்தியதை அங்கீகரித்து இடங்கணசாலை நகராட்சி, கே.கே. நகா் அரசு தொடக்கப் பள்ளி இடைநிலை ஆசிரியா் அருளுக்கு மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் பாராட்டு சான்றிதழ் வழங்கினாா்.

ஆசிரியா்களின் படைப்பாற்றலை அங்கீகரிக்கவும், ஆசிரியா்களின் அசாதாரண சிந்தனை திறனை ஊக்குவிக்கும் வகையில் தொடக்க, நடுநிலை, உயா்நிலை, மேல்நிலை பள்ளிகளில் தகுதியின் அடிப்படையில் ஆசிரியா்கள் தோ்வு செய்யப்பட்டு பாராட்டு சான்றிதழ் வழங்கப்படுகிறது.

அந்த வகையில் மாவட்ட அளவில் 10 ஆசிரியா்கள் தோ்வு செய்யப்பட்டு, அவா்களுக்கு பாராட்டு சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்ச்சி சேலம் மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் அலுவலகத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் இடங்கணசாலை நகராட்சி கே.கே. நகா் அரசு தொடக்கப் பள்ளி ஆசிரியா் அருளின் திறனை அங்கீகரித்து சேலம் மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் மகேஸ்வரி பாராட்டு சான்றிதழ் வழங்கினாா்.

இவருக்கு மகுடஞ்சாவடி வட்டார கல்வி அலுவலா் பிரேமனந்த், பள்ளி தலைமையாசிரியா் வையாபுரி, ஆசிரியா்கள் பாராட்டு தெரிவித்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

மாதிரிப் பள்ளி வாய்ப்பை மாணவா்கள் பயன்படுத்த வேண்டும்: ஆட்சியா்

மாதிரிப் பள்ளி வாய்ப்பை மாணவா்கள் பயன்படுத்த வேண்டும்: ஆட்சியா்

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உபகரணங்கள்

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உபகரணங்கள்

நாகா்கோவில் அரசுப் பள்ளியில் மாணவா்களை வரவேற்ற ஆட்சியா்!

நாகா்கோவில் அரசுப் பள்ளியில் மாணவா்களை வரவேற்ற ஆட்சியா்!

ஆரம்பக் கல்வி முடித்த மாணவா்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கும் விழா

ஆரம்பக் கல்வி முடித்த மாணவா்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கும் விழா

விடியோக்கள்

இடதுசாரிகள் மேல் திமுகவுக்கு ஏன் இவ்வளவு கோபம்? | Poet Salma MP | DMK | TVK | CM Vijay | MK Stalin

இடதுசாரிகள் மேல் திமுகவுக்கு ஏன் இவ்வளவு கோபம்? | Poet Salma MP | DMK | TVK | CM Vijay | MK Stalin

Angikaaram Movie Review | Dinamani Talkies | J. Rajesh | Thenpathiyan

Angikaaram Movie Review | Dinamani Talkies | J. Rajesh | Thenpathiyan

Con City Movie review | ஏமாறாதே... ஏமாற்றாதே... | Arjun Das | Anna Ben | Yogi Babu

Con City Movie review | ஏமாறாதே... ஏமாற்றாதே... | Arjun Das | Anna Ben | Yogi Babu

மெஸ்ஸியைத் துரத்தும் எம்பாபே! | FIFA | FIFA World Cup | Messi |

மெஸ்ஸியைத் துரத்தும் எம்பாபே! | FIFA | FIFA World Cup | Messi |