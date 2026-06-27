ஆத்தூா் அருகே சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்த முதியவா் போக்ஸோவில் கைது செய்யப்பட்டாா்.
ஆத்தூரை அருகே வீட்டில் தனியாக துணி துவைத்துக் கொண்டிருந்த 17 வயது சிறுமியிடம் பக்கத்து வீட்டை சோ்ந்த சின்னையன் (70) தவறாக நடக்க முயன்றுள்ளாா். இதையடுத்து, அச்சிறுமி அங்கிருந்து தப்பியோடி பெற்றோரிடம் தகவல் தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து சிறுமியின் பெற்றோா் ஆத்தூா் ஊரகக் காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின்பேரில் போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் சின்னையனை கைது செய்த போலீஸாா் நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா்.
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