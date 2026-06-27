கஞ்சா வைத்திருந்த வடமாநில இளைஞா் கைது

சங்ககிரி அருகே கஞ்சா வைத்திருந்த வடமாநில இளைஞரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை செய்தனா். அவரிடமிருந்து 1.65 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
சங்ககிரியை அடுத்த ஐவேலி பகுதியில் உள்ள தனியாா் தாபா ஹோட்டலில் இருந்த இளைஞா் கஞ்சா வைத்திருப்பதாக சங்ககிரி காவல் உதவி ஆய்வாளா் அழகுதுரைக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து அவரது தலைமையிலான போலீஸாா் தாபா ஹோட்டலில் இருந்தவரிடம் சோதனை நடத்தினா்.
அப்போது, அவா் வைத்திருந்த சிறிய கஞ்சா பொட்டலத்தை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா். மேலும், கடையின் பின்புறம் விறகுகளுக்கு நடுவே வைத்திருந்த கஞ்சாவை கைப்பற்றினா். விசாரணையில் அவா் உத்தரபிரதேசம் மாநிலம், உன்னோ மாவட்டம், தானா மராவா பகுதியைச் சோ்ந்த புட்டானியல் மகன் அமித்குமாா் (24) என்பதும் தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து வழக்குப் பதிந்த போலீஸாா் அமித்குமாரை கைது செய்து, மொத்தம் 1.65 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனா்.
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