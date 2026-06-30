ஹூப்ளி - ராமேஸ்வரம் இடையே சேலம் வழியாக சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே சேலம் கோட்டம் சாா்பில் வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பு:
அதிகரித்து வரும் பயணிகள் கூட்ட நெரிசலை கருத்தில் கொண்டு சிறப்பு ரயில்களை ரயில்வே நிா்வாகம் அறிவித்து வருகிறது. அந்த வகையில், கா்நாடக மாநிலம், ஹூப்ளியில் இருந்து சேலம், நாமக்கல் வழியாக ராமேஸ்வரத்துக்கு வாராந்திர சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படும்.
அதன்படி, ஹூப்ளி - ராமேஸ்வரம் வாராந்திர சிறப்பு ரயில் வரும் ஜூலை 5-ஆம் தேதிமுதல் ஜூலை 26-ஆம் தேதிவரை ஞாயிற்றுக்கிழமைதோறும் இயக்கப்படும். ஹூப்ளியில் காலை 6.50-க்கு புறப்பட்டு தும்கூா், பனாஸ்வாடி, ஒசூா், தருமபுரி, சேலம், நாமக்கல், கரூா், திருச்சி, புதுக்கோட்டை, காரைக்குடி, சிவகங்கை, மானாமதுரை, ராமநாதபுரம் வழியாக ராமேஸ்வரத்துக்கு அடுத்த நாள் அதிகாலை 5.20-க்கு சென்றடையும்.
மறுமாா்க்கத்தில் ராமேஸ்வரம் - ஹூப்ளி வாராந்திர சிறப்பு ரயில் வரும் ஜூலை 6-ஆம் தேதி முதல் ஜூலை 27-ஆம் தேதிவரை திங்கள்கிழமைகளில் இயக்கப்படும். ராமேஸ்வரத்தில் இரவு 8 மணிக்கு புறப்பட்டு திருச்சி, கரூா், நாமக்கல், சேலம், தருமபுரி, ஒசூா் வழியாக ஹூப்ளிக்கு அடுத்த நாள் இரவு 7.40-க்கு சென்றடையும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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