Dinamani
டி20 உலகக் கோப்பை: 3-வது முறையாக சாம்பியன்; வரலாறு படைத்த இந்திய அணி!மார்ச் 28-ல் தொடங்கும் ஐபிஎல் தொடர்; அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு வெளியானது!கவனம் பெறும் திருச்சி திமுக மாநாடு! புதிய அறிவிப்புகளை வெளியிடும் முதல்வர்!நாமக்கலில் 7 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை: இபிஎஸ் கண்டனம்!அதிகரிக்கும் கோடை வெய்யில்: வேலூர் மாவட்டத்தில் 101.3 டிகிரி வெப்பம் பதிவு!நீட் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க கால அவகாசம் நீட்டிப்பு!
/
சேலம்

சேலம் வழியாக திருவனந்தபுரம் - சந்தராகாச்சி இடையே சிறப்பு ரயில்

News image
சிறப்பு ரயில்- கோப்புப்படம்
Updated On :8 மார்ச் 2026, 6:38 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருவனந்தபுரத்தில் இருந்து சேலம் வழியாக மேற்கு வங்க மாநிலம் சந்தராகாச்சிக்கு சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே சேலம் கோட்டம் சாா்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:

வடமாநிலங்களுக்கு செல்லும் ரயில்களில் அதிகரித்துவரும் கூட்ட நெரிசலைக் கருத்தில் கொண்டு, சேலம் வழியாக திருவனந்தபுரம் வடக்கு - சந்தராகாச்சி இடையே வரும் 13 மற்றும் 20 ஆகிய தேதிகளில் சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுகிறது.

அதன்படி, திருவனந்தபுரம் வடக்கு ரயில் நிலையத்தில் இருந்து வெள்ளிக்கிழமை பிற்பகல் 2.15 மணிக்கு புறப்படும் இந்த சிறப்பு ரயில் கோவை, திருப்பூா், ஈரோடு, சேலம் வழியாக ஞாயிற்றுக்கிழமை பிற்பகல் 2.15 மணிக்கு சந்தராகாச்சி ரயில் நிலையத்தை அடையும்.

மறுமாா்க்கத்தில், சந்தராகாச்சி ரயில் நிலையத்தில் இருந்து திருவனந்தபுரம் வடக்கு ரயில் நிலையத்துக்கு வரும் 16 மற்றும் 23 ஆகிய தேதிகளில் சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படும்.

இந்த ரயில் சந்தராகாச்சி ரயில் நிலையத்தில் இருந்து திங்கள்கிழமை பிற்பகல் 2.20 புறப்பட்டு, சேலம், ஈரோடு, திருப்பூா், கோவை வழியாக புதன்கிமை காலை 9.55 மணிக்கு திருவனந்தபுரம் வடக்கு ரயில் நிலையத்தை அடையும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

டிரெண்டிங்

சேலம், நாமக்கல் வழியாக கோவாவுக்கு சிறப்பு சுற்றுலா ரயில் இயக்கம்

சேலம், நாமக்கல் வழியாக கோவாவுக்கு சிறப்பு சுற்றுலா ரயில் இயக்கம்

ஈரோடு - சம்பல்பூா் வாராந்திர விரைவு ரயில் மாா்ச் வரை நீட்டிப்பு

ஈரோடு - சம்பல்பூா் வாராந்திர விரைவு ரயில் மாா்ச் வரை நீட்டிப்பு

சேலம் வழியாக கான்பூா் - மதுரை இடையே வாராந்திர சிறப்பு ரயில்

சேலம் வழியாக கான்பூா் - மதுரை இடையே வாராந்திர சிறப்பு ரயில்

ஈரோடு - சாம்பல்பூா் வாராந்திர விரைவு ரயில்சேவை நீட்டிப்பு

ஈரோடு - சாம்பல்பூா் வாராந்திர விரைவு ரயில்சேவை நீட்டிப்பு

வீடியோக்கள்

யூத் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

யூத் டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
Kushboo vs Annamalai | குஷ்பு VS அண்ணாமலை | BJP | Annamalai interview | Kushboo interview
வீடியோக்கள்

Kushboo vs Annamalai | குஷ்பு VS அண்ணாமலை | BJP | Annamalai interview | Kushboo interview

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 நாட்கள் முன்பு