சேலம்

தம்மம்பட்டியில் வாராஹி அம்மனுக்கு சிறப்பு பூஜை

தம்மம்பட்டி சிவன் கோயிலில் தேய்பிறை ப ஞ்சமியையொட்டி வாராஹி அம்மனுக்கு சிறப்பு பூஜை

News image
மலா் அலங்காரத்தில் வாராஹி அம்மன் உள்ளிட்ட சப்தகன்னியா்.
Updated On :9 மார்ச் 2026, 6:52 pm

தம்மம்பட்டி: தம்மம்பட்டி சிவன் கோயிலில் தேய்பிறை ப ஞ்சமியையொட்டி வாராஹி அம்மனுக்கு சிறப்பு பூஜை ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு நடைபெற்றது.

தம்மம்பட்டி காசி ஸ்ரீ விசாலாட்சி உடனுறை காசி ஸ்ரீ விஸ்வநாதா் கோயிலில் வாராஹி அம்மனுக்கு உகந்த தேய்பிறை பஞ்சமி திதியில், சப்த கன்னியா்களில் ஒருவரான வாராஹி அம்மனுக்கு சிறப்பு பூஜை நடைபெற்றது. தொடா்ந்து பிரம்மி, கௌமாரி, மகேஸ்வரி, வைஷ்ணவி, இந்திராணி, சாமுண்டி ஆகிய சப்த கன்னியருக்கு அபிஷேகம் மற்றும் சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன.

இதில் தம்மம்பட்டி மற்றும் சுற்றுவட்டார மக்கள் திரளாக பங்கேற்றனா். அனைவருக்கும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.

சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!
சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup
#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP
நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
யூத் டிரைலர்!
யூத் டிரைலர்!

1 நாள் முன்பு