Dinamani
சேலம்

மாநில கபடி போட்டி: சேலம் அணிக்கு சுழற்கோப்பை

கொங்கணாபுரம் அருகே நடைபெற்ற மாநில அளவிலான கபடி போட்டியில் சென்னை அணியை வீழ்த்தி முதலிடம் பிடித்த சேலம் அணிக்கு ரொக்கப் பரிசுடன் சுழற்கோப்பை பரிசாக வழங்கப்பட்டது.

Updated On :11 மார்ச் 2026, 9:07 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கொங்கணாபுரம் அருகே நடைபெற்ற மாநில அளவிலான கபடி போட்டியில் சென்னை அணியை வீழ்த்தி முதலிடம் பிடித்த சேலம் அணிக்கு ரொக்கப் பரிசுடன் சுழற்கோப்பை பரிசாக வழங்கப்பட்டது.

கொங்கணாபுரத்தை அடுத்த தங்காயூா் பகுதியில் வேலாயுதம் பிரதா்ஸ் கபடி குழு சாா்பில் மாநில அளவில் ஆண்களுக்கான கபடி போட்டி கடந்த சில நாள்களாக நடைபெற்று வந்தது. இப்போட்டியில் மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வந்த சுமாா் 80 அணிகள் விளையாடின.

செவ்வாய் இரவு நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் சென்னை அணியை சேலம் அணி எதிா்கொண்டது. இதில் 26 க்கு 38 என்ற புள்ளி கணக்கில் சென்னை அணியை வீழ்த்தி சேலம் அணி முதல் பரிசை வென்றது. தொடா்ந்து நடைபெற்ற பரிசளிப்பு விழாவில் சிறப்பு விருந்தினா்களாக கலந்துகொண்ட தங்காயூா் ஊராட்சி மன்ற முன்னாள் தலைவா் பாலாஜி, கொங்கணாபுரம் அட்மா திட்டக் குழுத் தலைவா் பரமசிவம், கொங்கணாபுரம் முன்னாள் பேரூராட்சித் தலைவா் அா்த்தநாரீஸ்வரா், ராஜேஷ், செல்வராஜ் உள்ளிட்ட சிறப்பு விருந்தினா்கள் வெற்றிபெற்ற அணிகளுக்கு ரொக்க பரிசுகளுடன் சூழற்கோப்பையை வழங்கினா். போட்டிக்கான ஏற்பாடுகளை வேலாயுதம் பிரதா்ஸ் கபடி குழு உறுப்பினா்கள் செய்திருந்தனா்.

மாநில ஆடவா், மகளிா் வாலிபால் போட்டி

கபடி போட்டி: செட்டிகுளம் அணி வெற்றி

கடையநல்லூரில் கபடி போட்டி

தமிழக பெண்கள் கபடி அணிக்கு திருப்பூரை சோ்ந்த வீராங்கனை தோ்வு

சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!

"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK

மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?

Podcast | திருச்சியில் மாநாடுகள்: யாருக்குத் திருப்பம்? | Dinamani | News and Views | Epi - 12
Podcast | திருச்சியில் மாநாடுகள்: யாருக்குத் திருப்பம்? | Dinamani | News and Views | Epi - 12

