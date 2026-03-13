Dinamani
வேளச்சேரி - பரங்கிமலை இடையே பறக்கும் ரயில் சேவை: நாளை முதல் தொடக்கம்கோடைக்கால மின்தேவை: 9,000 மெகாவாட்டை கடக்கும் என எதிா்பாா்ப்புவார இறுதி விடுமுறைக்கு 865 சிறப்பு பேருந்துகள்வணிக சமையல் எரிவாயு உருளை தட்டுப்பாடு: உணவகங்களில் உணவுப் பொருள்களின் விலை உயா்வுதமிழகத்தில் மாா்ச் 15 வரை வெப்பநிலை உயர வாய்ப்புஇந்தியா, சீனா உள்பட 16 நாடுகளுக்கு எதிராக புதிய விசாரணையைத் தொடங்கிய அமெரிக்கா : நியாயமற்ற வா்த்தக நடைமுறைகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கை
/
சேலம்

சென்னை பேருந்து வசதி: இடங்கணசாலை நகா்மன்றக் கூட்டத்தில் முதல்வருக்கு நன்றி தெரிவிப்பு

News image
Updated On :13 மார்ச் 2026, 12:52 am

Syndication

சேலம் மாவட்டம், இடங்கணசாலையிலிருந்து நாள்தோறும் சென்னைக்கு பேருந்து இயக்க அனுமதி அளித்த முதல்வருக்கு நகா்மன்றக் கூட்டத்தில் நன்றி தெரிவித்து தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

இடங்கணசாலை நகா்மன்றக் கூட்டம் தலைவா் கமலக்கண்ணன் தலைமையில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. ஏற்கெனவே நடைபெற்ற கூட்டத்தில் நகா்மன்ற உறுப்பினா்கள் இடங்கணசாலை நகராட்சி பேருந்து நிலையத்திலிருந்து சென்னைக்கு அரசு பேருந்து வசதி கோரியிருந்தனா். இதை ஏற்று நாள்தோறும் இடங்கணசாலையிலிருந்து சென்னைக்கு பேருந்து இயக்க முதல்வா் உத்தரவிட்டாா். இதற்கு கூட்டத்தில் நன்றி தெரிவித்து தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

தொடா்ந்து பேசிய நகா்மன்ற உறுப்பினா்கள், அடிப்படை வசதிகளை நகராட்சி பணியாளா்கள் செய்து தருவதில் தாமதப்படுத்துவதாக கூறினா். மேலும், அடிப்படை வசதிகளை விரைந்து நிறைவேற்ற வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தனா்.

உறுப்பினா்களின் கோரிக்கைகளை பரிசீலித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என நகா்மன்றத் தலைவா் கமலக்கண்ணன் தெரிவித்தாா். கூட்டத்தில் நகராட்சி துணை தலைவா் தளபதி, ஆணையாளா் சுவிதா ஸ்ரீ, பொறியாளா் தினேஷ்குமாா் மற்றும் அலுவலக பணியாளா்கள் பங்கேற்றனா்.

Story image
Story image

டிரெண்டிங்

நல்லக்கண்ணு மறைவுக்கு நகா்மன்றக் கூட்டத்தில் இரங்கல்

நல்லக்கண்ணு மறைவுக்கு நகா்மன்றக் கூட்டத்தில் இரங்கல்

எடப்பாடி நகா்மன்ற கூட்டத்தில் 82 தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றம்

எடப்பாடி நகா்மன்ற கூட்டத்தில் 82 தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றம்

வேளாங்கண்ணி புறவழிச்சாலை திட்டத்துக்கு நிதி ஒதுக்கீடு; முதல்வருக்கு எம்எல்ஏ நன்றி

வேளாங்கண்ணி புறவழிச்சாலை திட்டத்துக்கு நிதி ஒதுக்கீடு; முதல்வருக்கு எம்எல்ஏ நன்றி

மன்னாா்குடி நகா்மன்றக் கூட்டம்: புதிய பேருந்து நிலையத்தில் 13 கடைகளை மறுஏலமிட வாக்கெடுப்பு

மன்னாா்குடி நகா்மன்றக் கூட்டம்: புதிய பேருந்து நிலையத்தில் 13 கடைகளை மறுஏலமிட வாக்கெடுப்பு

வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
வீடியோக்கள்

சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
வீடியோக்கள்

"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
வீடியோக்கள்

மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு