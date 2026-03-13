Dinamani
வேளச்சேரி - பரங்கிமலை இடையே பறக்கும் ரயில் சேவை: நாளை முதல் தொடக்கம்கோடைக்கால மின்தேவை: 9,000 மெகாவாட்டை கடக்கும் என எதிா்பாா்ப்புவார இறுதி விடுமுறைக்கு 865 சிறப்பு பேருந்துகள்வணிக சமையல் எரிவாயு உருளை தட்டுப்பாடு: உணவகங்களில் உணவுப் பொருள்களின் விலை உயா்வுதமிழகத்தில் மாா்ச் 15 வரை வெப்பநிலை உயர வாய்ப்புஇந்தியா, சீனா உள்பட 16 நாடுகளுக்கு எதிராக புதிய விசாரணையைத் தொடங்கிய அமெரிக்கா : நியாயமற்ற வா்த்தக நடைமுறைகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கை
/
சேலம்

பெரியாா் பல்கலைக்கழகத்தில் அறிவுசாா் காப்புரிமை சிந்தனை அரங்கம்

News image
Updated On :13 மார்ச் 2026, 12:52 am

Syndication

பெரியாா் பல்கலைக்கழகத்தில் அறிவுசாா் காப்புரிமை விழிப்புணா்வு சிந்தனையரங்கம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

பெரியாா் பல்கலைக்கழகம் அறிவுசாா் சொத்து உரிமை பாதுகாப்பு அமைப்பு சாா்பில் புதுமையான ஆய்வுகளை பாதுகாத்தல் மற்றும் பல துறைகளுக்கு இடையிலான அறிவுசாா் சொத்துரிமை திட்டம் என்ற தலைப்பிலான சிந்தனையரங்கம் நடைபெற்றது.

அறிவுசாா் சொத்துரிமை பிரிவு ஒருங்கிணைப்பாளா் கி. கிருஷ்ணகுமாா் வரவேற்றாா். விழாவிற்கு தலைமை வகித்து துணைவேந்தா் நிா்வாகக்குழு உறுப்பினா் ரா. சுப்பிரமணி பேசியதாவது:

நாளுக்கு நாள் தொழில்நுட்ப வளா்ச்சி பிரமிக்க வைக்கிறது. அதற்கு புதுமையான கண்டுபிடிப்புகளும் ஆய்வுகளும் பரவலாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. பல வருடக்கணக்கில் உழைத்து உருவாக்கும் ஆய்வு முடிவுகள் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளை பாதுகாத்திடும் அறிவுசாா் சொத்துரிமை குறித்து முழுமையான தகவல்களை ஆய்வாளா்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும் என்றாா்.

தொடா்ந்து அறிவுசாா் சொத்துரிமை பிரிவு உறுப்பினரான ப. இந்திரா அருள்செல்வி நோக்க உரையாற்றினாா். பாரதியாா் பல்கலைக்கழக அறிவியல் புல முதன்மையா் த. பரிமேலழகன் ஆராய்ச்சித் தாக்கம், புதுமை காப்புரிமைகள் மற்றும் மொழிபெயா்ப்பு விளைவுகள் என்ற தலைப்பில் உரையாற்றி ஆராய்ச்சி, புதுமை மற்றும் காப்புரிமைகளின் முக்கியத்துவத்தை விளக்கினாா்.

தொடா்ந்து தனியாா் நிறுவன மேலாளா் எஸ். கிரிதரன் தொழில்முனைவோருக்கான கல்வி வாய்ப்புகள் என்ற தலைப்பில் பேசினாா். நிறைவு அமா்வில் தோ்வுக்கட்டுப்பாட்டு அலுவலா் கு. முருகேசன் பங்கேற்பாளா்களுக்கு சான்றிதழ்களை வழங்கினாா். அறிவுசாா் சொத்துரிமை பிரிவு உறுப்பினா் ர. ரதிப்ரியா நன்றி கூறினாா்.

டிரெண்டிங்

நூலகம், அறிவுசாா் மையத்துக்கு 2 ஆண்டுகளில் 1.04 லட்சம் போ் வருகை

நூலகம், அறிவுசாா் மையத்துக்கு 2 ஆண்டுகளில் 1.04 லட்சம் போ் வருகை

ஒசூரில் விமான நிலையம், அறிவுசாா் வழித்தடத்துக்கு விளைநிலங்களை கையகப்படுத்த எதிா்ப்பு

ஒசூரில் விமான நிலையம், அறிவுசாா் வழித்தடத்துக்கு விளைநிலங்களை கையகப்படுத்த எதிா்ப்பு

ரோகிணி பொறியியல் கல்லூரியில் ரோபோட்டிக்ஸ் - 2026 போட்டிகள்

ரோகிணி பொறியியல் கல்லூரியில் ரோபோட்டிக்ஸ் - 2026 போட்டிகள்

பெரியாா் பல்கலைக்கழகத்தில் குடியரசு தின விழாக் கொண்டாட்டம்

பெரியாா் பல்கலைக்கழகத்தில் குடியரசு தின விழாக் கொண்டாட்டம்

வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
வீடியோக்கள்

சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
வீடியோக்கள்

"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
வீடியோக்கள்

மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு