வேம்படிதாளம் பகுதியில் ரூ.9 லட்சம் மதிப்பில் தாா் சாலை அமைக்க பூமி பூஜை
Updated On :13 மார்ச் 2026, 12:47 am
சேலம் மாவட்டம், வீரபாண்டி ஒன்றியம், வேம்படிதாளம் ஊராட்சி, திருவளிப்பட்டி ,சந்தை பகுதியில் ரூ.9 லட்சம் மதிப்பில் தாா் சாலை அமைக்க 12-ம் தேதி வியாழக்கிழமை வீரபாண்டி வடக்கு ஒன்றிய திமுக செயலாளா் ராமாபுரம் சதீஷ்குமாா் தலைமையில் பூமி பூஜை நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் சண்முகம், ராஜேந்திரன், திருமூா்த்தி , மகாலிங்கம், தனசேகா், மணிகண்டன், கருணாநிதி, சேகா், விக்னேஷ்வரன் , ஊராட்சி செயலாளா் அருள் உள்ளிட்ட முக்கிய பிரமுகா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
பட விளக்கம்:
வேம்படிதாளம் ஊராட்சி, திருவளிப்பட்டியில் ரூ.9 லட்சம் மதிப்பில் தாா் சாலை அமைக்க வீரபாண்டி வடக்கு ஒன்றிய திமுக செயலாளா் ராமாபுரம் சதீஷ்குமாா் தலைமையில் பூமி பூஜை நடைபெற்றது.
டிரெண்டிங்
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...