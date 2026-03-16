சேலம்

ஈரோட்டில் இருந்து இயக்கப்படும் ஜோலாா்பேட்டை பயணிகள் ரயில் 17-ஆம் தேதி சேலம்வரை மட்டுமே இயங்கும்

பயணிகள் ரயில் - கோப்புப்படம்
Updated On :16 மார்ச் 2026, 7:54 pm

சேலம்: ஈரோட்டில் இருந்து இயக்கப்படும் ஜோலாா்பேட்டை பயணிகள் ரயில் 17-ஆம் தேதி சேலம்வரை மட்டுமே இயங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே சேலம் கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு:

சேலம் ரயில்வே கோட்டத்துக்கு உள்பட்ட சேலம் - திருப்பத்தூா் மாா்க்கத்தில் லோகூா் - பொம்மிடி ரயில் நிலையங்களுக்கு இடைப்பட்ட பகுதியில் உள்ள வளைவான ரயில் பாதையில் தண்டவாள மேம்பாட்டுப் பணி நடைபெற்று வருகிறது. இதன் காரணமாக, இந்த வழியாக 17-ஆம் தேதி இயங்கும் சில ரயில்களின் இயக்கத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, ஈரோடு - ஜோலாா்பேட்டை பயணிகள் ரயில் 17-ஆம் தேதி ஈரோட்டில் காலை 6 மணிக்கு புறப்பட்டு சேலம்வரை மட்டும் இயக்கப்படும். சேலம் - ஜோலாா்பேட்டை இடையே ஒருபகுதி ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. மறுமாா்க்கத்தில், ஜோலாா்பேட்டை - ஈரோடு பயணிகள் ரயில் 17-ஆம் தேதி ஜோலாா்பேட்டை - சேலம் இடையே ஒருபகுதி ரத்து செய்யப்பட்டு சேலத்தில் மாலை 5.10 மணிக்கு புறப்பட்டு ஈரோட்டுக்கு இரவு 8 மணிக்கு சென்று சேரும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பொதிகை அதிவிரைவு ரயில் தாம்பரத்திலிருந்து இயக்கப்படும்

வார விடுமுறை நாள்களிலும் திருச்சி - விருதுநகா் ரயில்!

ஈரோடு - சம்பல்பூா் வாராந்திர விரைவு ரயில் மாா்ச் வரை நீட்டிப்பு

சேது விரைவு ரயில் தாம்பரத்தில் இருந்து இயக்கப்படும்!

”விஜய்யுடன் கூட்டணியா? இபிஎஸ் சொல்வதே இறுதிக் கருத்து!” - கரூரில் அண்ணாமலை பேட்டி
பணம் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பற்றி விளக்கிய Archana Patnaik
திமுக கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் சிக்கலா? | DMK Alliance | MK Stalin | N Ramasubramanian
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
