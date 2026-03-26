மேட்டூா் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு 392 வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள்
மேட்டூா் சட்டமன்றத் தொகுதிக்கான 392 வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் பாதுகாப்பு அறையில் வைத்து சீலிடப்பட்டது.
மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம்
மேட்டூா் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட 392 வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் புதன்கிழமை இரவு சேலம் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் இருந்து மேட்டூா் கொண்டுவரப்பட்டது.
மேட்டூரில் உள்ள புனித மரியன்னை மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு அறையில் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டு சீல் இடப்பட்டன. அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சி பிரமுகா்கள் மற்றும் மேட்டூா் வருவாய் கோட்டாட்சியா் சுகுமாா் முன்னிலையில் பாதுகாப்பு அறைக்கு சீல் இடப்பட்டது. துப்பாக்கி ஏந்திய போலீசாா் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனா்.
