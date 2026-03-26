Dinamani
சேலம்

சேலத்தில் ஏப். 1 முதல் கோடைகால நீச்சல் பயிற்சி

சேலம் காந்தி விளையாட்டு மைதானத்தில் கோடைகால நீச்சல் பயிற்சி ஏப். 1 இல் தொடங்குகிறது.

நீச்சல் பயிற்சி.

Updated On :25 மார்ச் 2026, 11:19 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சேலம் காந்தி விளையாட்டு மைதானத்தில் கோடைகால நீச்சல் பயிற்சி ஏப். 1 இல் தொடங்குகிறது.

இதுகுறித்து மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலா் (பொ) கண்மணி வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:

சேலம் காந்தி விளையாட்டு மைதானத்தில் உள்ள அரசு நீச்சல் குளத்தில் ஏப். 1 ஆம் தேதி முதல்கட்ட கோடைகால நீச்சல் பயிற்சி தொடங்குகிறது. காலை 7 மணி முதல் 8 மணி வரையும், 8 மணி முதல் 9 மணி வரையும், 9 மணி முதல் 10 மணி வரையும், மாலை 4 மணி முதல் 5 மணி வரையும், 5 மணி முதல் 6 மணி வரையும் பயிற்சி அளிக்கப்படும்.

தொடா்ந்து இரண்டாம்கட்ட நீச்சல் பயிற்சி ஏப்ரல் 17ஆம் தேதி முதல் மே 2 ஆம் தேதி வரையும், 3 ஆம் கட்டமாக மே 3 ஆம் தேதி முதல் 16 ஆம் தேதி வரையும், 4 ஆம் கட்டமாக மே 17 ஆம் தேதி முதல் 31 ஆம் தேதி வரையும், 5 ஆம் கட்ட பயிற்சி ஜூன் 2 ஆம் தேதி முதல் 14 ஆம் தேதி வரையும் நடைபெறும்.

பயிற்சி 12 வேலை நாள்களுக்கு தொடா்ந்து அளிக்கப்படும். இதற்கான கட்டணமாக ரூ.1,770 செலுத்த வேண்டும். பெண்களுக்கு தனியாக பயிற்சி அளிக்கப்படும். கட்டணத்தை தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணைய இணையதளம் வாயிலாக யுபிஐ மூலம் செலுத்த வேண்டும். இதுகுறித்த மேலும் விவரங்களுக்கு காந்தி விளையாட்டு மைதானத்தில் உள்ள விளையாட்டு அலுவலகத்தை தொடா்பு கொள்ளலாம் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புடையது

கோடை கால நீச்சல் பயிற்சி முகாம் ஏப்.1-இல் தொடக்கம்

கல்லூரி விளையாட்டு விடுதியில் மாணவா் சோ்க்கை மாா்ச் 26 வரை விண்ணப்பிக்கலாம்

‘உள்ளூா் விடுமுறை தோ்தலுக்கு பொருந்தாது’

புளியங்குடியில் உரிமை கோரப்படாத 202 வாகனங்கள் மாா்ச் 23இல் ஏலம்

'ஒரு நாள்' டிரைலர்!
2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS
NDA கூட்டணியின் தொகுதிகள் அறிவிப்பு: Edappadi திட்டம் என்ன?
வாஷிங் மெஷின் வழங்குமா திமுக?| ADMK | Admk Manifesto |TN Election 2026 | Edapadi palanisamy | EPS
