சேலத்தில் ஏப். 1 முதல் கோடைகால நீச்சல் பயிற்சி
சேலம் காந்தி விளையாட்டு மைதானத்தில் கோடைகால நீச்சல் பயிற்சி ஏப். 1 இல் தொடங்குகிறது.
நீச்சல் பயிற்சி.
கோப்புப்படம்
இதுகுறித்து மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலா் (பொ) கண்மணி வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
சேலம் காந்தி விளையாட்டு மைதானத்தில் உள்ள அரசு நீச்சல் குளத்தில் ஏப். 1 ஆம் தேதி முதல்கட்ட கோடைகால நீச்சல் பயிற்சி தொடங்குகிறது. காலை 7 மணி முதல் 8 மணி வரையும், 8 மணி முதல் 9 மணி வரையும், 9 மணி முதல் 10 மணி வரையும், மாலை 4 மணி முதல் 5 மணி வரையும், 5 மணி முதல் 6 மணி வரையும் பயிற்சி அளிக்கப்படும்.
தொடா்ந்து இரண்டாம்கட்ட நீச்சல் பயிற்சி ஏப்ரல் 17ஆம் தேதி முதல் மே 2 ஆம் தேதி வரையும், 3 ஆம் கட்டமாக மே 3 ஆம் தேதி முதல் 16 ஆம் தேதி வரையும், 4 ஆம் கட்டமாக மே 17 ஆம் தேதி முதல் 31 ஆம் தேதி வரையும், 5 ஆம் கட்ட பயிற்சி ஜூன் 2 ஆம் தேதி முதல் 14 ஆம் தேதி வரையும் நடைபெறும்.
பயிற்சி 12 வேலை நாள்களுக்கு தொடா்ந்து அளிக்கப்படும். இதற்கான கட்டணமாக ரூ.1,770 செலுத்த வேண்டும். பெண்களுக்கு தனியாக பயிற்சி அளிக்கப்படும். கட்டணத்தை தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணைய இணையதளம் வாயிலாக யுபிஐ மூலம் செலுத்த வேண்டும். இதுகுறித்த மேலும் விவரங்களுக்கு காந்தி விளையாட்டு மைதானத்தில் உள்ள விளையாட்டு அலுவலகத்தை தொடா்பு கொள்ளலாம் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
