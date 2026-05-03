Dinamani
நாடு முழுவதும் இன்று நீட் தோ்வுதபால் வாக்குச் சீட்டுகள் அனுமதியின்றி பிரிப்பு: தோ்தல் ஆணையத்திடம் திரிணமூல் புகாா்சித்திரை பெளா்ணமி விழா: திருவண்ணாமலையில் 300 டன் குப்பைகள் அகற்றம்மாநிலங்களவைக்கு கூடுதல் அதிகாரம் தேவை: டிஆா்எஸ் தலைவா் கவிதா வலியுறுத்தல்அரசின் முன் அனுமதியில்லாமல் காப்பீட்டுத் துறையில் 100% எஃப்டிஐ: மத்திய அரசு அறிவிக்கைதமிழகத்தில் 4.87 கோடி வாக்குகள் பதிவு: தோ்தல் ஆணையம் அதிகாரபூா்வ அறிவிப்புதமிழகத்தில் மே 8 வரை மழைக்கு வாய்ப்புமேற்கு வங்கத்தில் 285 வாக்குச்சாவடிகளில் மே 21-இல் மறு வாக்குப்பதிவு!ஐபிஎல்: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மீண்டும் வெற்றி - மும்பையை வீழ்த்தியது!
/
சேலம்

கோடைகால விளையாட்டு பயிற்சி முகாம் நிறைவு

News image
Updated On :3 மே 2026, 12:50 am

Syndication

சேலம் காந்தி விளையாட்டு மைதானத்தில் நடைபெற்ற கோடைகால இலவச விளையாட்டு பயிற்சி முகாம் வெள்ளிக்கிழமையுடன் நிறைவடைந்தது.

தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சாா்பில், பள்ளி மாணவ - மாணவிகளின் கோடைகால விடுமுறையை பயனுள்ளதாக மாற்றும் வகையில், ஒவ்வோா் ஆண்டும் மாவட்ட விளையாட்டு அரங்குகளில் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட விளையாட்டுகளுக்கு கோடைகால இலவச பயிற்சி முகாம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி, சேலம் காந்தி விளையாட்டு மைதானத்தில் தடகளம், தேக்வாண்டோ, கால்பந்து, குத்துச்சண்டை, கைப்பந்து ஆகிய விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்கு கடந்த மாதம் 17-ஆம் தேதி கோடைகால பயிற்சி முகாம் தொடங்கி வெள்ளிக்கிழமையுடன் நிறைவடைந்தது.

பயிற்சியை நிறைவுசெய்த மாணவ, மாணவிகளுக்கு, மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலா் கண்மணிதேவி சான்றிதழ்களை வழங்கினாா். இந்நிகழ்ச்சியில், பயிற்சியாளா்கள் மகேந்திரன், இளம்பரிதி மற்றும் மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்றனா்.

இதுகுறித்து அதிகாரிகள் கூறுகையில், பள்ளி மாணவ, மாணவிகளின் கோடைகால விடுமுறையை பயனுள்ளதாக மாற்றும் வகையில், 15 நாள்களுக்கு இலவச கோடைகால விளையாட்டு பயிற்சி முகாம் நடத்தப்பட்டது. இந்த பயிற்சியின் மூலம் திறமையான வீரா்களை அடையாளம் காணப்பட்டு, அவா்கள் விளையாட்டு விடுதிகளில் சேர வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. பயிறிசியில் பங்கேற்ற மாணவா்களுக்கு நாள்தோறும் ஊட்டச்சத்து நிறைந்த முட்டை, பால் மற்றும் பிஸ்கெட் உள்ளிட்டவை வழங்கப்பட்டன என்றனா்.

தொடர்புடையது

கோடைகால விளையாட்டு, நீச்சல் பயிற்சிகள் நிறைவு

கோடைகால விளையாட்டு, நீச்சல் பயிற்சிகள் நிறைவு

கோடைகால இலவச தடகளப் பயிற்சி முகாம்

கோடைகால இலவச தடகளப் பயிற்சி முகாம்

மே 1-இல் கோடைகால கிரிக்கெட் பயிற்சி முகாம் தொடக்கம்

மே 1-இல் கோடைகால கிரிக்கெட் பயிற்சி முகாம் தொடக்கம்

காந்தி விளையாட்டு மைதானத்தில் அமைச்சா் ராஜேந்திரன் வாக்குசேகரிப்பு

காந்தி விளையாட்டு மைதானத்தில் அமைச்சா் ராஜேந்திரன் வாக்குசேகரிப்பு

வீடியோக்கள்

வாக்கு எண்ணிக்கை; TVK சார்பில் வைக்கப்பட்ட வேண்டுகோள்கள்! | Aadhav Arjuna | Vijay
வீடியோக்கள்

வாக்கு எண்ணிக்கை; TVK சார்பில் வைக்கப்பட்ட வேண்டுகோள்கள்! | Aadhav Arjuna | Vijay

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thiruma திடீர் விடியோ உண்மைப் பின்னணி ! உடைத்துப் பேசும் ரவீந்திரன் துரைசாமி | VCK
வீடியோக்கள்

Thiruma திடீர் விடியோ உண்மைப் பின்னணி ! உடைத்துப் பேசும் ரவீந்திரன் துரைசாமி | VCK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
"விசிகவினர் சிறப்பாக பணியாற்றவில்லை!" திருமா வெளியிட்ட பரபரப்பு விடியோ!
வீடியோக்கள்

"விசிகவினர் சிறப்பாக பணியாற்றவில்லை!" திருமா வெளியிட்ட பரபரப்பு விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | CSK vs MI: யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு? | Chennai Super Kings | Mumbai Indians |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | CSK vs MI: யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு? | Chennai Super Kings | Mumbai Indians |

தினமணி செய்திச் சேவை

1 மே 2026