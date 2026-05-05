சேலம் தெற்கு தொகுதி: தவெக வேட்பாளா் விஜய் தமிழன் பாா்த்திபன் வெற்றி

/
சேலம் தெற்கு தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் விஜய் தமிழன் பாா்த்திபன், திமுக வேட்பாளா் எம்.லோகநாதனை விட 33,369 வாக்குகள் கூடுதலாக பெற்று வெற்றி பெற்றாா்.
இத்தொகுதியில் மொத்தம் 2,06,492 வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன. தபால் வாக்குகள் 1,625. தபால் வாக்குகள் உள்பட வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்குகள் விவரம்:
விஜய் தமிழன் பாா்த்திபன் (தவெக) 91,371.
எம்.லோகநாதன் (திமுக) 58,002
ஜெ.வினோத் (அதிமுக) 50,216
எஸ்.சோபியா (நாம் தமிழா்) 5,819
தொடர்புடையது
ராணிப்பேட்டையில் அமைச்சா் காந்தியை வீழ்த்தி தவெக வேட்பாளா் வெற்றி!
சங்ககிரி தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் எஸ்.வெற்றிவேல் வெற்றி
சேந்தமங்கலம் தொகுதி: தவெக வேட்பாளா் பொன். சந்திரசேகா் வெற்றி
தஞ்சாவூா் தொகுதியில் தவெக வெற்றி
வீடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
7 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
10 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
12 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
14 மணி நேரங்கள் முன்பு