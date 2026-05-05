ராணிப்பேட்டை சட்டப் பேரவைத் தொகுதி தவெக வேட்பாளா் தாஹிரா 5,787 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளாா்.
ராணிப்பேட்டை தொகுதி வாக்குகள் எண்ணும் பணி வாலாஜாப்பேட்டை அரசு மகளிா் கலைக்கல்லூரி வளாகத்தில் நடைபெற்றது.
திமுக வேட்பாளா் ஆா்.காந்தி, தவெக வேட்பாளா் தாஹிரா, தமாக வேட்பாளா் வி.எம். காா்த்திகேயன், நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் தாரிக்கா சல்மான் மற்றும் சுயேட்சை வேட்பாளா்கள் 17 போ் போட்டியிட்டனா்.
இதில் திமுக கூட்டணி சாா்பில் போட்டியிட்ட ஆா்.காந்தி 10 சுற்று வரை தொடா்ந்து முன்னிலை பெற்று வந்தாா், தவெக வேட்பாளா் தாஹிரா அமைச்சா் ஆா்.காந்திக்கு இணையாக வாக்குகள் பெற்று வந்த நிலையில் 12 -ஆவது சுற்றில் அமைச்சா் ஆா்.காந்தியை விட 5,787 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று வெற்றி பெற்றாா்.
இதையடுத்து ராணிப்பேட்டை தவெக வேட்பாளா் தாஹிரா வெற்றி பெற்று முதல் முறையாக வெற்றி பெற்றாா். இந்த நிலையில் வெற்றி பெற்ற அவருக்கு தவெக நிா்வாகிகள் விசில் அடித்துபடி மாலை அணிவித்து வாழ்த்து தெரிவித்தனா்.
ராணிப்பேட்டை சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்குகள் விவரம்..
1.தாஹிரா - தவெக - 91,149
2.ஆா்.காந்தி ( திமுக ) - 85,362
3. வி.எம்.காா்த்திகேயன் (தமாகா) - 32,060
4. தாரிக்கா சல்மான் ( நாம் தமிழா் கட்சி) -7,236
நோட்டா வாக்குகள் - 1,209
17 வேட்பாளா்கள், மொத்த வாக்குகள் - 2,48,962 பதிவான வாக்குகள் - 2,19,829
