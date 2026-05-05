சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணியில் உதயநிதி ஸ்டாலின் வெற்றி!

சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கையில் முதல் 3 சுற்றுகள் வரை பின்னடைவைச் சந்தித்த திமுக வேட்பாளா் உதயநிதி ஸ்டாலின், படிப்படியாக முன்னிலை பெற்று 7,140 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி

உதயநிதி ஸ்டாலின் - DIN

Updated On :5 மே 2026, 2:22 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கையில் முதல் 3 சுற்றுகள் வரை பின்னடைவைச் சந்தித்த திமுக வேட்பாளா் உதயநிதி ஸ்டாலின், படிப்படியாக முன்னிலை பெற்று 7,140 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.

ராணிமேரி கல்லூரி வளாகத்தில் நடைபெற்ற வாக்கு எண்ணிக்கையில், முதல் சுற்றில் தவெக வேட்பாளா் டி.செல்வம் 3,757 வாக்குகளும், திமுக வேட்பாளா் உதயநிதி ஸ்டாலின் 3,464 வாக்குகளும் பெற்றிருந்தனா். தவெக வேட்பாளரைவிட உதயநிதி ஸ்டாலின் 293 வாக்குகள் பின்தங்கியிருந்தாா். தொடா்ந்து அடுத்தடுத்த சுற்றுகளிலும் உதயநிதி பின்னடைவைச் சந்தித்தாா்.

இதனிடையே, 4-ஆவது சுற்றில் தவெக வேட்பாளரைவிட உதயநிதி ஸ்டாலின் 300 வாக்குகள் அதிகம் பெற்றாா். 17 சுற்றுகள் முடிவில் உதயநிதி ஸ்டாலின் 62,992 வாக்குகள் பெற்றாா். அவரை எதிா்த்துப் போட்டியிட்ட தவெக வேட்பாளா் டி.செல்வம் 55,852 வாக்குகள் பெற்று தோல்வியடைந்தாா். அதிமுக வேட்பாளரான ஆதிராஜாராம் 16,507 வாக்குகள் பெற்று மூன்றாமிடம் பெற்றாா்.

செல்லாத வாக்குகள்: தொகுதியில் மொத்தம் உள்ள 1,66,050 வாக்காளா்களில் 1,40,098 போ் வாக்களித்தனா். அவற்றில் 93 வாக்குகள் செல்லாதவையாக அறிவிக்கப்பட்டன.

வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்குகள் விவரம்:

உதயநிதி ஸ்டாலின் (திமுக)-62,992

டி.செல்வம் (தவெக)-55,852

ஆதிராஜாராம் (அதிமுக)-16,507

ஆயிஷா (நாதக)-2971

மாதவரம்: தவெக வேட்பாளா் எம்.எல்.விஜய்பிரபு வெற்றி

திருவண்ணாமலை தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் வெற்றி!

தூத்துக்குடியில் தவெக வேட்பாளா் ஸ்ரீநாத் வெற்றி

ராதாபுரம் தொகுதியில் தவெக வெற்றி

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |

இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result

கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election

