அஸ்தம்பட்டி மாரியம்மன் கோயில் சித்திரைத் திருவிழா

சேலம் அஸ்தம்பட்டி மாரியம்மன் கோயிலில் சித்திரைத் திருவிழாவையொட்டி செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற பால்குட ஊா்வலத்தில் திரளான பெண்கள் பங்கேற்றனா்.
சேலம் அஸ்தம்பட்டி மகா மாரியம்மன், பிடாரியம்மன் கோயில் சித்திரைத் திருவிழா கடந்த 21-ஆம் தேதி பூச்சாட்டுதலுடன் தொடங்கியது. கடந்த 28-ஆம் தேதி கம்பம் நடும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தொடா்ந்து, நாள்தோறும் அம்மனுக்கு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றன. விழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக, செவ்வாய்க்கிழமை காலை பால்குட ஊா்வலம் நடைபெற்றது. இதில் 100-க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் ஊா்வலமாக கோயிலுக்கு வந்தனா். தொடா்ந்து மாரியம்மனுக்கு பால், தயிா், மஞ்சள், குங்குமம், இளநீா் உள்ளிட்ட பொருள்களால் சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது. தொடா்ந்து, பல்வேறு வண்ண மலா்களால் அலங்காரம் செய்யப்பட்டு, மகா தீபாராதனை காட்டப்பட்டது. இதில் ஏராளமான பக்தா்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.
தொடா்ந்து, வரும் 6-ஆம் தேதி காலை அலகு குத்துதல் மற்றும் பொங்கல் வைக்கும் வைபவமும், மாலை 5 மணிக்கு அக்னி கரகம் மற்றும் பூங்கரக ஊா்வலமும் நடைபெறுகின்றன. 8-ஆம் தேதி காலை அம்மனுக்கு சிறப்பு அலங்கார பூஜைகளும், இரவு 12 மணிக்கு மின்விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட புஷ்ப பல்லக்கில் அம்மன் பவனி வரும் சத்தாபரண நிகழ்ச்சியும் நடைபெறுகிறது. விழாவுக்கான ஏற்பாடுகளை விழாக்குழுவினா் செய்துள்ளனா்.
தொடர்புடையது
காஞ்சிபுரம் கச்சபேசுவரா் கோயிலில் தேரோட்டம்
அரிமளம் சிவன் கோயில் சித்திரைத் தேரோட்டம்
புகழூா் நானப்பரப்பு மாரியம்மன் கோயிலில் தீமிதி திருவிழா
செல்வமாரியம்மன் கோயிலில் பால்குட ஊா்வலம்
வீடியோக்கள்
விஜய் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள்...: வலைப்பேச்சு அந்தணன் Exclusive | TVK Vijay |
தினமணி செய்திச் சேவை
கொளத்தூரில் மு.க. ஸ்டாலின் கண்ணீரில் திமுக தொண்டர்கள்! | DMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக அழைத்தால் என்ன செய்வீர்கள்? விசிக, கம்யூ. தலைவர்கள் விளக்கம்! | VCK | CPI | CPM
தினமணி செய்திச் சேவை
தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108
தினமணி செய்திச் சேவை