Dinamani
அமமுக எம்எல்ஏவை காணவில்லை: டிடிவி தினகரன் குற்றச்சாட்டு விஜய்யை ஆட்சி அமைக்க அழைக்கக் கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு!தவெகவுக்கு இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி ஆதரவு இல்லை!கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கு நேரில் நன்றி தெரிவித்தார் விஜய்! ஆளுநரைச் சந்தித்து ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரினார் விஜய்!புதிய அரசு அமைய ஆளுநர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்! மு.க. ஸ்டாலின்மேற்கு வங்க முதல்வராகிறார் சுவேந்து அதிகாரி! 2 துணை முதல்வர்கள்? தவெக ஆட்சியமைக்க மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் ஆதரவு! தவெகவுக்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் ஆதரவு!
/
சேலம்

சேலத்தில் அரசு குடியிருப்பில் வீடு வாங்கித் தருவதாக ரூ.1.34 லட்சம் மோசடி போலீஸாா் விசாரணை

சேலத்தில் அரசு குடியிருப்பில் வீடு வாங்கி தருவதாகக் கூறி, போலி ஆவணம் கொடுத்து ரூ. 1.34 லட்சம் மோசடி செய்தவரை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

News image

கோப்புப் படம்

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

Syndication

சேலத்தில் அரசு குடியிருப்பில் வீடு வாங்கி தருவதாகக் கூறி, போலி ஆவணம் கொடுத்து ரூ. 1.34 லட்சம் மோசடி செய்தவரை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

சேலம் அம்மாப்பேட்டை சோ்மன் சடகோபன் தெருவைச் சோ்ந்தவா் ராஜ்பிரகாஷ் (32). இவரது நண்பா் மூலம் சேலம் டவுன் பூ மாா்க்கெட் பகுதியைச் சோ்ந்த மோகன்குப்தா அறிமுகமானாா். அப்போது சேலத்தில் உள்ள ஒரு அரசு குடியிருப்பில் வீடு பெற்றுத்தருவதாக மோகன்குப்தா தெரிவித்தாா்.

இதை நம்பிய ராஜ்பிரகாஷ், வீடு ஒதுக்கீட்டிற்காக ரூ.1,34,700 - ஐ ஆன்லைன் மூலம் மோகன் குப்தாவுக்கு அனுப்பினாா். இதையடுத்து, வீடு ஒதுக்கப்பட்டதற்கான ஆவணம் ஒன்றை மோகன் குப்தா, ராஜ் பிரகாஷிடம் வழங்கினாா். இதை சம்பந்தப்பட்ட அரசு குடியிருப்பு அலுவலகத்துக்கு கொண்டு சென்று, ராஜ்பிரகாஷ் காண்பித்தாா். அப்போது அது போலியான ஆவணம் என அங்கிருந்த அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். இதனால் தான் ஏமாற்றப்பட்டதை உணா்ந்த ராஜ்பிரகாஷ் இதுகுறித்து அம்மாப்பேட்டை காவல்நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா். அதன் பேரில் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, மோகன் குப்தாவை தேடிவருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

தில்லியில் போலி வர்த்தக செயலி மூலம் ரூ. 45 லட்சம் மோசடி! வங்கி உதவி மேலாளர் உள்பட 3 பேர் கைது!

தில்லியில் போலி வர்த்தக செயலி மூலம் ரூ. 45 லட்சம் மோசடி! வங்கி உதவி மேலாளர் உள்பட 3 பேர் கைது!

பழைய காரை இணையதளம் மூலம் விற்பதாக கூறி ரூ.2 லட்சம் மோசடி: இளைஞா் கைது

பழைய காரை இணையதளம் மூலம் விற்பதாக கூறி ரூ.2 லட்சம் மோசடி: இளைஞா் கைது

பண மோசடி: போலீஸாா் விசாரணை

பண மோசடி: போலீஸாா் விசாரணை

போலி நகையை அடகு வைத்து ரூ.3.50 லட்சம் மோசடி! 2 போ் கைது!!

போலி நகையை அடகு வைத்து ரூ.3.50 லட்சம் மோசடி! 2 போ் கைது!!

விடியோக்கள்

பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!
வீடியோக்கள்

பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
வெளியில் இருந்து ஆதரவு! ஆட்சியில் பங்கில்லை! கம்யூ. தலைவர்கள் பேட்டி | TVK
வீடியோக்கள்

வெளியில் இருந்து ஆதரவு! ஆட்சியில் பங்கில்லை! கம்யூ. தலைவர்கள் பேட்டி | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy
வீடியோக்கள்

விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy

தினமணி செய்திச் சேவை

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்
வீடியோக்கள்

என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு