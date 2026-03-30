போலி நகையை அடகு வைத்து ரூ.3.50 லட்சம் மோசடி! 2 போ் கைது!!

போலி நகையை அடகு வைத்து ரூ.3.50 லட்சம் மோசடி செய்த 2- பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

News image

கோப்புப் படம்

Updated On :29 மார்ச் 2026, 9:00 pm

பரதராமியில் உள்ள அடகு கடை ஒன்றில், வீரிசெட்டிபல்லியை அடுத்த வி.மோட்டூரைச் சோ்ந்த மகேந்திரன்(29), அவரது உறவினா் ரோகிணி(20) இருவரும் கடந்த ஒரு மாதத்துக்கு முன் போலியான தங்க நகையை அடகு வைத்து ரூ.3.50- லட்சம் பெற்றுள்ளனா்.

அடகுக்கடை உரிமையாளா் நகையை பரிசோதனை செய்தபோது, அது போலியானது எனதெரிய வந்தது.

இதுகுறித்து அவா் பரதராமி காவல் நிலையத்தில் புகாா் கொடுத்தாா். புகாா் தொடா்பாக விசாரணை மேற்கொண்ட போலீஸாா் மகேந்திரன், ரோகிணி இருவரையும் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.

அடகு நகையை மீட்டுத் தருவதாகக்கூறி 33 பவுன், ரூ.25 லட்சம் மோசடி செய்தவா் கைது

போலி நகையை அடகு வைக்க முயற்சி: 2 இளைஞா்கள் கைது

போலி நகைகளை அடகு வைத்து ரூ. 2.10 கோடி மோசடி: வங்கி நகை மதிப்பீட்டாளா் கைது

போலி நகைகளை அடகு வைத்து ரூ. 4.5 லட்சம் மோசடி

Jawahirullah interview | அதிமுக, பாஜகவுக்கு உதவ இறக்கிவிடப்பட்டவர் Vijay | Dinamani | Election 2026
#ipl2026 | சிஎஸ்கேவில் சஞ்சு சாம்சன், ராஜஸ்தானில் ஜடேஜா: இதுதாண்டா ஆட்டம்! | MS Dhoni | RR vs CSK |
164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin
முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?
