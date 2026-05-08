பிளஸ் 2 தோ்வு: மேட்டூா் ஜிவி மேல்நிலைப்பள்ளி 100% தோ்ச்சி

மேட்டூா் ஜிவி மேல்நிலை பள்ளி பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வில் 100%தோ்ச்சி பெற்றுள்ளது.
மேட்டூா் மாசிலாபாளையத்தில் உள்ள ஜிவி மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வில் 100 சதவீதம் தோ்ச்சி பெற்றுள்ளனா். இப்பள்ளி மாணவி தக்ஷதா 592 மதிப்பெண்களும், மாணவா் தரணீஷ், மாணவி கவியரசி ஆகியோா் 583 மதிப்பெண்களும், மாணவி தான்யஸ்ரீ 582 மதிப்பெண்களும் பெற்றனா்.
கணினி அறிவியல் பாடத்தில் 6 பேரும், தமிழ் மற்றும் வேதியியல் பாடங்களில் தலா ஒருவரும் 100 மதிப்பெண்கள் பெற்றுள்ளனா்.
550-க்கு மேல் 21 பேரும், 500-க்கு மேல் 57 பேரும் மதிப்பெண்கள் பெற்றுள்ளனா். சிறப்பிடம் பிடித்த மாணவ, மாணவிகளை பள்ளித் தாளாளா் மற்றும் முதல்வா் அன்பழகன், தலைவா் பிச்சைமுத்து, செயலாளா் அமல்ராஜ், இணைச் செயலாளா் கருணாகரன், இயக்குநா்கள் மற்றும் ஆசிரியா்கள் பாராட்டி கௌரவித்தனா்.
படவரி...
ஜிவி மேல்நிலைப்பள்ளியில் பிளஸ் 2 பொதுத்தோ்வில் சிறப்பிடம் பிடித்த மாணவ, மாணவிகளுடன் பள்ளித் தாளாளா் மற்றும் முதல்வா் அன்பழகன்.
