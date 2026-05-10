Dinamani
மிகப்பெரிய பொறுப்பு; நல்ல எதிர்க்கட்சியாக செயல்படுவோம் : உதயநிதிதமிழ்த் தாய் வாழ்த்து விவகாரம்: தவெக விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் - திருமாவளவன்திமுக பேரவை துணைத் தலைவராக கே.என். நேரு, கொறடாவாக எ.வ. வேலு தேர்வு திமுக சட்டப்பேரவைக் குழு தலைவராக உதயநிதி ஸ்டாலின் தேர்வு தமிழ்நாட்டில் 4 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழைக்கு வாய்ப்பு தமிழக சட்டப்பேரவையின் தற்காலிக தலைவராக கருப்பையா பதவியேற்றுக்கொண்டார். திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் எம்.எல்.ஏ., பதவியை ராஜிநாமா செய்தார் சி. ஜோசப் விஜய்!
/
சேலம்

சங்ககிரி அருகே வாகனத்தில் அடிபட்டு சிறுத்தை உயிரிழப்பு

News image

உயிரிழந்த சிறுத்தை. - கோப்புப் படம்

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

சங்ககிரி அருகே சின்னாகவுண்டனூரில் சேலம்-கோவை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சனிக்கிழமை நள்ளிரவு அடையாளம் தெரியாத வாகனத்தில் அடிபட்டு ஆண் சிறுத்தை உயிரிழந்தது.

சேலம் மாவட்டம், சங்ககிரி அருகே சூரியமலை வனப்பகுதியில் கடமுனியப்பன் கோயில் பகுதியில் கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் சிறுத்தை நடமாட்டம் உள்ளதாக கூறப்பட்டது. இதையடுத்து, அப்பகுதியில் வனத்துறையினா் சிறுத்தையை தேடிவந்தனா். ஆனால், கிடைக்கவில்லை.

இந்நிலையில், சங்ககிரி அருகே சின்னாகவுண்டனுாா் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சனிக்கிழமை நள்ளிரவு சாலையைக் கடக்க முயன்ற ஆண் சிறுத்தை, அடையாள தெரியாத வாகனத்தில் அடிபட்டு உயிரிழந்தது.

இதுகுறித்து தகவலறிந்து வந்த வனக்காவலா் முத்துராஜ், சேலம் மாவட்ட வனத் துறை அதிகாரிகள், உயிரிழந்த சிறுத்தையை கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக சேலம் கால்நடை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா்.

மேலும், அப்பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி கேமரா பதிவுகளை வனத்துறை அதிகாரிகள் கைப்பற்றி, விபத்தில் உயிரிழந்தது சூரியமலை வனப்பகுதியில் சுற்றித்திரிந்த சிறுத்தையா என்பது குறித்து ஆய்வு செய்து வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

ரயில் அடிபட்டு காதுகேளாத மூதாட்டி பலி!

ரயில் அடிபட்டு காதுகேளாத மூதாட்டி பலி!

மின்சாரம் பாய்ந்து பசுமாடு உயிரிழப்பு

மின்சாரம் பாய்ந்து பசுமாடு உயிரிழப்பு

ரயிலில் அடிபட்டு தொழிலாளி உயிரிழப்பு

ரயிலில் அடிபட்டு தொழிலாளி உயிரிழப்பு

ரயிலில் அடிபட்டு இளைஞா் உயிரிழப்பு

ரயிலில் அடிபட்டு இளைஞா் உயிரிழப்பு

விடியோக்கள்

கருப்பு டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

கருப்பு டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக தொண்டர்கள் உற்சாகக் கொண்டாட்டம்! | CM Vijay | TVK |
வீடியோக்கள்

தவெக தொண்டர்கள் உற்சாகக் கொண்டாட்டம்! | CM Vijay | TVK |

தினமணி செய்திச் சேவை

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
கனிமொழியிடம் ராகுல் காந்தி பேசினாரா?: செல்வப்பெருந்தகை பேட்டி | DMK | Congress | TVK |
வீடியோக்கள்

கனிமொழியிடம் ராகுல் காந்தி பேசினாரா?: செல்வப்பெருந்தகை பேட்டி | DMK | Congress | TVK |

தினமணி செய்திச் சேவை

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
கோட்டையில் முதல்வர் நாற்காலியில் ஜோசப் விஜய்! | CM Vijay
வீடியோக்கள்

கோட்டையில் முதல்வர் நாற்காலியில் ஜோசப் விஜய்! | CM Vijay

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு