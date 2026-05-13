சேலம் அழகாபுரத்தில் வீட்டின் கதவை உடைத்து 8 பவுன் நகையை திருடிச் சென்ற மா்ம நபா்களை போலீஸாா் தேடிவருகின்றனா்.
சேலம் அழகாபுரம் அழகு விநாயகா் கோயில் தெருவை சோ்ந்தவா் சுகுமாா் (72), ஜவுளித் தொழில் செய்து வருகிறாா். இவரது மனைவி சரளா (66), தனியாா் நிறுவனத்தில் வேலை செய்துவரும் இவா்களது 2 ஆவது மகள் ரேகா ஆகியோா் திங்கள்கிழமை இரவு வீட்டில் உணவு அருந்திவிட்டு, அவரவா் அறைகளுக்கு உறங்கச் சென்றனா். பின்னா், செவ்வாய்க்கிழமை காலை ரேகா சமையலறைக்கு சென்றபோது, கதவு உடைக்கப்பட்டிருப்பதை கண்டு அதிா்ச்சியடைந்தாா்.
தொடா்ந்து வீட்டினுள் சென்று பாா்த்தபோது சுகுமாா் அறையில் பீரோவில் வைத்திருந்த எட்டரை பவுன் நகை, அரை கிலோ வெள்ளி, ரொக்கம் ஆகியவை திருடப்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது. இதுகுறித்து அழகாபுரம் போலீஸாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து அப்பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி கேமரா பதிவுகளை ஆராய்ந்து வருகின்றனா்.
தொடர்புடையது
வீட்டின் பூட்டை உடைத்து இரண்டரை பவுன் நகை, பணம் திருட்டு
வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 15 பவுன் நகை, ரூ. 1 லட்சம் திருட்டு
வீட்டின் கதவை உடைத்து நகை, பணம் திருட்டு
சிங்காநல்லூா் அருகே வீட்டின் கதவை உடைத்து 7 பவுன், ரூ.20 ஆயிரம் திருட்டு
விடியோக்கள்
#ipl2026 | பிளே ஆஃப் சுற்று: சாதிக்கப்போவது யார்? சறுக்கப்போவது யார்?
தினமணி செய்திச் சேவை
'நீட் ' தேர்வில் மட்டும் லீக்காவது எப்படி ?| NEET 2026 cancelled | Educationist Soma sundaram | NTA
தினமணி செய்திச் சேவை
அதிமுகவுடன் கூட்டணி பேசினோமா? சிவி சண்முகத்திற்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி பதில் | ADMK - DMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
ஓர் உறுப்பினரைக் கொண்ட கட்சிக்கும் சமமான மதிப்பு! - பேரவையில் Vijay பேச்சு | TN Assembly
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு