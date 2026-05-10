காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சிக்கு உள்பட்ட பெரிய காஞ்சிபுரத்தில் வெள்ளிக்கிழமை இரவு பூட்டியிருந்த வீட்டின் பூட்டை உடைத்து வீட்டிலிருந்த 15 பவுன் நகைகள் மற்றும் ரூ. ஒரு லட்சத்தை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றது தொடா்பாக சிவகாஞ்சி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
பெரிய காஞ்சிபுரம் சந்தைவெளி அம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் முரளி.இவரும் இவரது மனைவி சாந்தியும் மதுரைக்கு உறவினா் வீட்டுக்கு சென்று விட்டு திரும்பி வந்து பாா்த்தபோது வீட்டின் முன்புற கதவு உடைக்கப்பட்டிருந்ததை பாா்த்து அதிா்ச்சியடைந்தனா். வீட்டில் பீரோவில் இருந்த 15 பவுன் நகை, ரூ. ஒரு லட்சம் ஆகியனவும் திருடப்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது.
இது குறித்து முரளி சிவகாஞ்சி காவல் நிலையத்தில் கொடுத்த புகாரின்பேரில், ஆய்வாளா் விநாயகம் சம்பவ இடத்தில் விசாரணை நடத்தினாா். அந்தப் பகுதியில் இருந்த கண்காணிப்பு கேமராக்கள் மூலமும், தடயவியல் நிபுணா்கள் மூலமாகவும் மா்ம நபா்களை தேடும் பணியில் காவல் துறையினா் ஈடுபட்டுள்ளனா். சம்பவம் தொடா்பாக வழக்கும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
