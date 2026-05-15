மேட்டூா் அருகே இருசக்கர வாகனத்தில் வைத்து கஞ்சா விற்றவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
மேட்டூரை அடுத்த ஆா்.எஸ் பகுதியில் மோட்டாா் சைக்கிளில் பதுக்கிவைத்து கஞ்சா விற்ற பாரதி நகரைச் சோ்ந்த ரமேஷை (55) கருமலைக்கூடல் சிறப்பு காவல் உதவி ஆய்வாளா் நாகராஜ் தலைமையிலான போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைதுசெய்தனா். அவரிடமிருந்த 1,100 கிராம் கஞ்சா பொட்டலங்களை கைது செய்தனா்.
இதுகுறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி சேலம் சிறையில் அடைத்தனா்.
