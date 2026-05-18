சுற்றுலா வேனில் ஜனநாயகன் திரைப்படம்: வேன் ஓட்டுநா் மீது வழக்குப் பதிவு

சங்ககிரி அருகே சுற்றுலா வேனில் ஜனநாயகன் திரைப்படம் ஒளிபரப்பப்பட்டது தொடா்பாக வேன் ஓட்டுநா் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.
தவெக சங்ககிரி நகர செயலாளா் சி.மணிகண்டன், நகர இளைஞரணி அமைப்பாளா் வி. ஆதிகேசவன் ஆகியோா் கடந்த 14 ஆம் தேதி சங்ககிரியிலிருந்து எடப்பாடி செல்லும் சாலையில் உள்ள குப்பனூா் சந்திப்பில் உள்ள தனியாா் பேக்கரி கடையில் தேநீா் அருந்தி கொண்டிருந்தனா்.
அப்போது, அங்கு தேநீா் அருந்த நிறுத்திய சுற்றுலா வேனில் மத்திய திரைப்பட தணிக்கைக் குழு சான்றிதழ் அளிக்காத ஜனநாயகன் படம் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டதை கண்டு அதிா்ச்சியடைந்தனா். இதுகுறித்து தவெக நகரச் செயலாளா் சி. மணிகண்டன் அளித்த புகாரின்பேரில் சங்ககிரி போலீஸாா் சுற்றுலா வேன் ஓட்டுநா் சீனிவான் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
தொடர்புடையது
அபிஷேக் பானா்ஜி மீது வழக்குப் பதிவு
‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படம் இணையதளத்தில் கசிந்த வழக்கு: 3 போ் குண்டா் சட்டத்தில் சிறையில் அடைப்பு
நின்ற லாரி மீது வேன் மோதல்: ஓட்டுநா் உள்பட 7 போ் காயம்
இருசக்கர வாகனம் மீது சுற்றுலா வேன் மோதியதில் 3 போ் படுகாயம்
விடியோக்கள்
வெளியானது 'தி ரேஜ்' லிரிக் பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
வெளியானது பிளாஸ்ட் டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக அரசுக்கு 6 மாதங்கள் அவகாசம் கொடுங்கள்: கமல்ஹாசன் | CM Vijay | Kamal Haasan |
தினமணி செய்திச் சேவை
#ipl2026 | சிஎஸ்கே பிளே ஆஃப் செல்ல என்னென்ன வாய்ப்புகள் உள்ளன? | Chennai Super Kings | CSK vs SRH |
தினமணி செய்திச் சேவை