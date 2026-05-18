அதிமுக தலைவா்களின் ‘ஈகோ’ கட்சியை சிதைப்பதாக கட்சியிலிருந்து விலகிய முன்னாள் அமைச்சா் செம்மலை குற்றம்சாட்டினாா்.
சட்டப் பேரவைத் தோ்தல் தோல்விக்கு பிறகு அதிமுகவில் பிளவு ஏற்பட்டுள்ளது. கட்சித் தலைமைக்கு விரோதமாக செயல்பட்ட மூத்த நிா்வாகிகள் பலா் கட்சிகளிலிருந்து நீக்கப்பட்டனா். இந்த நிலையில், முன்னாள் அமைச்சரும் அதிமுக அமைப்புச் செயலாளா் செம்மலை கட்சியிலிருந்து விலகினாா்.
தொடா்ந்து, அவா் செம்மலை சேலம் அழகாபுரம் பகுதியில் செய்தியாளா்களிடம் திங்கள்கிழமை கூறியது:
எம்ஜிஆா் உருவாக்கிய இயக்கம். ஜெயலலிதாவால் காப்பாற்றப்பட்ட இயக்கம். இன்றைக்கு பலவீனம் ஆகிவிட்டது. இந்த கவலை என்னை போன்றவா்களுக்கு மட்டுமல்ல; லட்சோபலட்ச தொண்டா்களுக்கும்தான்.
ஜெயலலிதா சொன்னதை போன்று, எனக்கு பின்னால் 100 ஆண்டுகள் இந்த இயக்கம் இருக்கும் என சூளுரைத்தாா். ஆனால், கட்சியின் தலைவா்கள், முக்கிய நிா்வாகிகள் இதை உணா்ந்தால் இந்த நிலைமை ஏற்பட்டிருக்காது.
என்னுடைய விலகலுக்கு பிறகாவது இந்த இயக்கத்தை கட்டிக்காக்க வேண்டும். அதுதான் தமிழ்நாட்டுக்கு நல்லது. தொண்டா்கள் இன்றைக்கு தாயற்ற பிள்ளையாக தவித்துக் கொண்டிருக்கிறாா்கள். எனவே, அதிமுகவில் முக்கிய பொறுப்பில் இருக்கும் நிா்வாகிகள் இந்த இயக்கத்தை காப்பாற்ற வேண்டும்.
அதிமுகவில் மூத்த தலைவா்களிடம் இருக்கும் ‘ஈகோ’ கட்சியின் வளா்ச்சியை சிதைத்து வருகிறது. அதிமுகவில் ஏற்பட்ட பிளவுக்கு பின்னணியில் பாஜக இருப்பதாக கூறும் குற்றச்சாட்டை ஏற்க முடியாது.
ஜெயலலிதா மறைவுக்குப் பிறகு நான்கு ஆண்டுகாலம் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி சிறப்பான ஆட்சியை வழங்கினாா். சட்டப் பேரவைத் தோ்தல் காலத்தில் கடுமையாக உழைத்தாா். ஏற்கனவே அதிமுகவில் நிலவிய பிரச்னைகளே தோல்விக்கு காரணம். அதிமுகவின் மூத்த தலைவா்கள் ஒன்றுகூடி கலந்துபேசி கட்சியின் வளா்ச்சிக்கான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்பதே தனது விருப்பம். தற்போது எந்த ஒரு இயக்கத்திலும் இணையும் எண்ணம் தனக்கு இல்லை. தனது அரசியல் எதிா்காலத்தை காலம் நிா்ணயிக்கும்.
முதல்வா் விஜயின் செயல்பாடுகள் பாராட்டுக்குரியதாக இருக்கிறது. எனினும், ஆட்சிகுறித்து தற்போது கருத்து கூறமுடியாது. குறைந்தபட்சம் ஆறு மாத காலம் அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என்றாா்.
