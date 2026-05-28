மூதாட்டியிடம் 10 பவுன் தங்கச் சங்கிலியை பறித்த 3 போ் குறித்து ஆத்தூா் நகர போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.
பெத்தநாயக்கன்பாளையம் வட்டம், ஓலப்பாடி தெற்கு காடு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் பெரியம்மா (70). இவா் தனது உறவினா் வீட்டு இறப்புக்கு சிங்கிலியன் கோம்பைக்கு சென்றுவிட்டு, திம்மநாயக்கன்பட்டியில் விற்பனைக்காக காய்கறிகளை 2 மூட்டைகளில் வாங்கிக்கொண்டு அரசு நகர பேருந்தில் ஊா் திரும்பினாா்.
அப்போது, பேருந்தில் இருந்த 3 போ் மூதாட்டியிடம் பேச்சுகொடுத்து கழுத்தில் இருக்கும் சங்கிலியை யாராவது பறித்துக்கொண்டு சென்றுவிடுவாா்கள், எனவே கழட்டி பையில் பத்திரமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என கூறியுள்ளனா். மூதாட்டியும் சங்கிலியை கழட்டி பையில் வைத்துவிட்டு அவா்களிடம் பேசிக்கொண்டே வந்துள்ளாா்.
பிறகு, தளவாய்ப்பட்டியில் அந்த 3 போ் உதவியுடன் காய்கறி மூட்டைகளை இறக்கிக்கொண்ட மூதாட்டி பையை பரிசோதித்துள்ளாா். அதில் சங்கிலி திருட்டு போனது தெரியவந்தது.
புகாரின்பேரில், ஆத்தூா் நகர போலீஸாா் வழக்குப் பதிவுசெய்து 3 பேரை தேடிவருகின்றனா்.