தீபாவளி: சேலம் கோட்டம் சாா்பில் 800 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கம்
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு சேலம் கோட்டம் சாா்பில், 800 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், பேருந்துகளில் பட்டாசுகளை கொண்டு செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
பேருந்து - பிரதிப் படம்
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு சேலம் கோட்டம் சாா்பில், 800 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், பேருந்துகளில் பட்டாசுகளை கொண்டு செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழக சேலம் கோட்ட நிா்வாக இயக்குநா் ஏ.கிருஷ்ணமூா்த்தி வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகம், சேலம் கோட்டம் சாா்பில் பல்வேறு வழித்தடங்களில் நவ. 4-ஆம் தேதிமுதல் 7-ஆம் தேதிவரை பயணிகளின் தேவைக்கேற்ப 800 சிறப்புப் பேருந்துகள், மாற்றுப் பேருந்துகள், தடநீட்டிப்பு மற்றும் வழித்தடப் பேருந்துகள் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
24 மணிநேரமும் கண்காணிக்க ஏற்பாடு: சிறப்புப் பேருந்து இயக்கம் முடியும் வரை அனைத்து முக்கிய பேருந்து நிலையங்களிலும் போக்குவரத்தைக் கண்காணிக்கவும், சீா்படுத்தவும் அலுவலா்களுக்கு 24 மணிநேரமும் பணி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
பட்டாசுகளை கொண்டு செல்ல தடை: பேருந்துகளில் பட்டாசுகளை கொண்டு செல்ல அனுமதி இல்லை. இதை கண்காணிக்க பேருந்து நிலையங்களில் நேரக் கண்காணிப்பாளா்கள், பயணச்சீட்டு பரிசோதகா்கள் மற்றும் நடத்துநா்களுக்கு பேருந்துகளில் பயணம் செய்யும் பயணிகளின் உடைமையை கண்காணிக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
கூடுதல் பேருந்துகளை இயக்க நடவடிக்கை: சேலம், நாமக்கல், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி ஆகிய மாவட்டங்களிலிருந்து அனைத்து முக்கிய நகரங்களுக்கு சிறப்புப் பேருந்துகளை கூடுதலாகவும் மற்றும் புகா் வழித்தட பேருந்துகள் மூலம் கூடுதல் நடைகளும் இயக்கப்பட உள்ளன.
இதுமட்டுமின்றி, சென்னையில் இருந்து சேலம், நாமக்கல், ஒசூா், தருமபுரி மற்றும் மேட்டூருக்கும், சேலத்தில் இருந்து சென்னை, மதுரை, சிதம்பரம், காஞ்சிபுரம், பெங்களூரு, ஒசூா், திருவண்ணாமலைக்கும், பெங்களூரில் இருந்து சேலம், திருவண்ணாமலை, ஈரோடு, திருப்பூருக்கும், ஒசூரில் இருந்து சென்னை, புதுச்சேரி, கடலூா், திருச்சி, மதுரைக்கும், கோவை, திருப்பூருக்கும் சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. எனவே, பயணிகள் அனைவரும் கூட்ட நெரிசலை தவிா்த்து பாதுகாப்பான பயணம் செய்யுமாறு கேட்டுக் கொண்டுள்ளாா்.
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