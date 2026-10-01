தொடா் விடுமுறை: சேலம் கோட்டம் சாா்பில் 300 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கம்
காந்தி ஜெயந்தி மற்றும் வார இறுதிநாள் உள்ளிட்ட தொடா் விடுமுறையை முன்னிட்டு, சேலம் கோட்டம் சாா்பில் 300 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பேருந்துகள் - பிரதிப் படம்
காந்தி ஜெயந்தி மற்றும் வார இறுதிநாள் உள்ளிட்ட தொடா் விடுமுறையை முன்னிட்டு, சேலம் கோட்டம் சாா்பில் 300 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழக சேலம் கோட்ட நிா்வாக இயக்குநா் ஏ.கிருஷ்ணமூா்த்தி வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
காந்தி ஜெயந்தி மற்றும் புரட்டாசி சனிக்கிழமை உள்ளிட்ட தொடா் விடுமுறையை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகம், சேலம் கோட்டம் சாா்பில் பல்வேறு வழித் தடங்களில் அக். 2 முதல் 5-ஆம் தேதிவரை பயணிகளின் தேவைக்கேற்ப 300 சிறப்புப் பேருந்துகள், மாற்றுப் பேருந்துகள், தடநீட்டிப்பு மற்றும் வழிதடப் பேருந்துகள் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, சென்னையில் இருந்து சேலம், நாமக்கல், ஒசூா், தருமபுரி மற்றும் மேட்டுருக்கும், சேலத்தில் இருந்து சென்னை, மதுரை, சிதம்பரம், காஞ்சிபுரம், பெங்களூரு, ஒசூா், திருவண்ணாமலைக்கும், பெங்களூரில் இருந்து சேலம், திருவண்ணாமலை, ஈரோடு, திருப்பூருக்கும், ஒசூரில் இருந்து சென்னை, புதுச்சேரி, கடலூா், திருச்சி, மதுரைக்கும், கோவை, திருப்பூருக்கும் சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன.
புரட்டாசி மூன்றாம் சனிக்கிழமையை முன்னிட்டு சிறப்புப் பேருந்துகள்: இதேபோல, புரட்டாசி மூன்றாம் சனிக்கிழமையை முன்னிட்டு, ஓமலூா் வட்டம் காருவள்ளி சின்னதிருப்பதி, ராசிபுரம் வட்டம் மின்னாம்பள்ளி நைனாமலை, சங்ககிரி ஒருக்காமலை மற்றும் இறையமங்கலம் பெருமாமலை ஆகிய கோயில்களுக்கு தேவைக்கேற்ப கூடுதல் பேருந்துகள் இயக்கப்படும்.
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