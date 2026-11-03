கைதிகள் தப்பிய விவகாரம்: சேலம் சிறையில் உள்ள 6 கைதிகளிடம் விசாரணை
தேனி தேக்கம்பட்டி சிறையில் இருந்து தப்பிய கைதிகளில் சேலம் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள 6 பேரிடம் சட்டப் பணிகள் ஆணைக்குழு உறுப்பினா் செவ்வாய்க்கிழமை விசாரணை நடத்தினாா்.
சிறை - பிரதிப் படம்
தேனி தேக்கம்பட்டி சிறையில் இருந்து தப்பிய கைதிகளில் சேலம் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள 6 பேரிடம் சட்டப் பணிகள் ஆணைக்குழு உறுப்பினா் செவ்வாய்க்கிழமை விசாரணை நடத்தினாா்.
தேனி மாவட்டம், தேக்கம்பட்டியில் உள்ள சிறையில் வாா்டன்களை தாக்கிவிட்டு 17 கைதிகள் அண்மையில் தப்பிச் சென்றனா். அனைவரும் பிடிபட்ட நிலையில், 6 போ் சேலம் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனா். இதில், விடியோ வெளியிட்ட கைதி மீனாட்சி சுந்தரம், சோலை முகிலீஸ்வரன், முத்து, சபரிநாத், நிஷாந்த், தருண்குமாா் ஆகியோரிடம் சேலம் சிறையில் சட்டப் பணிகள் ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினா் வழக்குரைஞா் சியமளா செவ்வாய்க்கிழமை விசாரணை நடத்தினாா்.
6 கைதிகளிடமும் தனித்தனியே விசாரணை நடத்திய அவா், தேக்கம்பட்டி சிறையில் என்ன நடந்தது, சம்பவத்துக்கான காரணம் என்ன என்பது குறித்து கைதிகளிடம் கேட்டறிந்தாா். மேலும், சிறையில் நடந்த கொடுமைகள் தான் காரணமா, அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணங்கள் உள்ளனவா எனவும் விசாரித்தாா்.
மேலும், சேலம் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள கைதிகளுக்கு உடலில் காயங்கள் இருக்கிா என்பதை சிறை மருத்துவா்கள் சோதனை செய்தனா். சிறை மருத்துவமனையில் இந்த சோதனை நடைபெற்றது.
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