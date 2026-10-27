தேனி சிறையில் தப்பிய மேலும் ஒருவர் கைது; பிடித்து ஒப்படைத்த ஆட்டோ ஓட்டுநர்!
தேனி மாவட்டச் சிறையில் இருந்து தப்பியோடிய கைதிகளில் மேலும் ஒருவர் பிடிபட்டுள்ளது பற்றி...
தேனி சிறையில் தப்பிய மேலும் ஒருவர் கைது... - கோப்புப்படம்
தேனி மாவட்டச் சிறையில் இருந்து தப்பியோடிய கைதிகளில் மேலும் ஒருவர் பிடிபட்டுள்ளார்.
தேனி மாவட்டம் தேக்கம்பட்டியில் மாவட்டச் சிறையில் இருந்து 17 கைதிகள் தப்பியோடிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தேக்கம்பட்டியில் மாவட்டச் சிறையில் 200 பேர் இருக்க வசதி உள்ள நிலையில் 334 கைதிகள் அடைப்பட்டிருந்தனர். அங்கு ஒரு சிறையில் 17 பேர் இருந்த நிலையில் ஒருவருக்கு உடல்நிலை சரியில்லை என்று கூறவே, சிறைக் காவலர்கள் கதவைத் திறந்து உள்ளே சென்றுள்ளனர். அப்போது அறையில் இருந்த கைதிகள், காவலர்களைத் திடீரென தாக்கிவிட்டு சிறையிலிருந்து தப்பினர். இரண்டு காவலர்கள் காயமடைந்த நிலையில் தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.
17 கைதிகள் தப்பியோடிய நிலையில் இன்று காலை வரை 4 பேர் பிடிபட்டனர். இதையடுத்து மேலும் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
மாற்றுத்திறனாளியான லிங்கபிரசாத் என்பவர் தப்பியோடி தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை முன்பு, ஆட்டோ ஓட்டுநர் முத்துக்காளை என்பவரின் ஆட்டோவில் ஏறி கண்டமனூர் விலக்கில் இறக்கிவிடச் சொல்லியுள்ளார்.
ஆட்டோ போய்க்கொண்டிருக்கும்போது இடையே சோதனையில் ஈடுபட்ட காவலர் ஒருவர், சந்தேகத்தின்பேரில் ஆட்டோவின் பின்னால் பைக்கில் வந்து கைதியை பிடிக்க முற்பட்டுள்ளார். காவலரின் சத்தம் கேட்ட ஆட்டோ ஓட்டுநர், ஆட்டோவை நிறுத்தி கைதியை கையும் களவுமாகப் பிடித்துக் கொண்டார். பின்னர் அவர் தப்பியோடிய கைதி என்பதை உறுதி செய்த காவலர், கைதியை சிறை வாசலில் கொண்டு வந்துவிட சொன்னதன்பேரில் ஆட்டோ ஓட்டுநர் கொண்டுவந்து ஒப்படைத்திருக்கிறார்.
தற்போது 5 பேர் பிடிபட்டுள்ள நிலையில் எஞ்சிய 12 பேரை தனிப்படை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
சிறைத் துறை டிஜிபி சந்தீப் ராய் ரத்தோர் தேனி மாவட்ட சிறையில் ஆய்வு செய்து வருகிறார். இந்த விவகாரத்தில் சிறைக் காவலர்கள் 9 பேர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
Summary
Another person who escaped from Theni prison has been arrested
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