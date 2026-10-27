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ஒரு பக்கம் குழந்தைகள் மாயம்; மறுபக்கம் கைதிகள் தப்பியோட்டம்! உதயநிதி

தேனி மாவட்டச் சிறையில் இருந்து 17 கைதிகள் தப்பியோடிய சம்பவம் குறித்து எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பதிவு....

Udhayanidhi

முதல்வர் விஜய் - உதயநிதி ஸ்டாலின் - கோப்புப் படம்

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இந்த ஆட்சியில் சிறைத்துறை எந்த அளவுக்கு சீரழிந்து போயுள்ளது என கேள்வி எழுகிறது? என்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

தேனி கண்டமனூர் அருகேயுள்ள தேக்கம்பட்டியில் மாவட்டச் சிறையில் இருந்து 17 கைதிகள் தப்பியோடிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சிறையில் 200 கைதிகள் உள்ள நிலையில், நேற்று (திங்கள்கிழமை) இரவு காவலர்களைத் தாக்கிவிட்டு, 17 கைதிகள் தப்பியோடினர். இந்த 17 பேரில் 4 பேர் பிடிபட்டுள்ள நிலையில் 13 பேரைப் பிடிக்க 17 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு தீவிரமாக தேடப்பட்டு வருகின்றனர்.

சிறைத் துறை டிஜிபி சந்தீப் ராய் ரத்தோர் இதுபற்றி நேரில் ஆய்வு செய்ய தேனி வரவுள்ளார். இந்த விவகாரத்தில் சிறைக் காவலர்கள் 9 பேர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

இதுபற்றி எதிர்க்கட்சியினர் பலரும் கருத்து தெரிவித்து வரும் நிலையில், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில்,

"தேனி மாவட்ட சிறையில் இருந்து 17 கைதிகள் தப்பியோடும் அளவுக்கு சீர்கெட்டு போய் இருக்கும் இந்த ஆட்சியை வன்மையாக கண்டிக்கிறேன். சிறைக் காவலர்களை தாக்கிவிட்டு அந்த 17 கைதிகளும் தப்பி இருக்கிறார்கள் என்றால், இந்த ஆட்சியில் சிறைத்துறை எந்த அளவுக்கு சீரழிந்து போயுள்ளது என்ற கேள்வி எழுகிறது?

சமீபத்தில் புழல் மத்திய சிறைக்கு ஆய்வுக்குப் போன முதலமைச்சர், அதனடிப்படையில் எடுத்த நடவடிக்கை என்ன? தமிழ்நாடெங்கும் உள்ள சிறைச்சாலைகளில் மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் பற்றி ஏதேனும் உத்தரவுகளை பிறப்பித்தாரா?

ஒரு பக்கம் குழந்தைகள் வீட்டிலிருந்து மாயம் - மறுபக்கம் கைதிகள் சிறையில் இருந்து ஓட்டம் என்று சட்டமீறலின் அடையாளமாக ஆட்சி நடத்துவது தான் இந்த முதலமைச்சரின் சாதனை. தப்பித்த கைதிகள் அனைவரையும் உடனே பிடிப்பதோடு, தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து சிறைகளின் பாதுகாப்பையும் பலப்படுத்த வேண்டும் என்று இந்த அரசை கேட்டுக்கொள்கிறேன்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

Summary

Udhayanidhi Stalin on 17 prisoners escaped from the Theni District Jail

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