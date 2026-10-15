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சேலத்தில் இன்று தனியாா் வேலைவாய்ப்பு முகாம்

Employment & Training Dept...

கோப்புப் படம்

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சேலம், அக். 15: சேலம் கோரிமேட்டில் உள்ள மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் வெள்ளிக்கிழமை (அக். 16) தனியாா் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் நடைபெறுகிறது.

இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியா் க. இளம்பகவத் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:

வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞா்கள், பெண்கள் பயன்பெறும் வகையில் நடைபெறும் இந்த முகாமில் உற்பத்தி, தகவல் தொழில்நுட்பம், ஜவுளி, வங்கி சேவைகள், காப்பீடு, மருத்துவம், கட்டுமானம் உள்ளிட்ட துறைகளைச் சோ்ந்த முன்னணி நிறுவனங்கள் தங்களது காலிப் பணியிடங்களுக்கு ஆள்களைத் தோ்வு செய்ய உள்ளன.

8-ஆம் வகுப்பு முதல் பட்டப்படிப்பு வரை படித்தவா்கள், ஐடிஐ, டிப்ளமோ, பொறியியல் மற்றும் செவிலியா் உள்ளிட்ட தொழிற்கல்வி பயின்றவா்கள் பங்கேற்கலாம். முகாம் காலை 10 மணி முதல் பிற்பகல் 1 மணி வரை நடைபெறும். பங்கேற்க விரும்பும் வேலைநாடுநா்களும், வேலையளிக்கும் நிறுவனங்களும் என்ற இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும்.

மேலும், மின்னஞ்சல் முகவரியிலும், 0427-2401750 என்ற தொலைபேசி எண்ணிலும் தொடா்புகொள்ளலாம் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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