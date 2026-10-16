The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
ஆயுத பூஜை சிறப்புப் பேருந்துகள்: அதிகாரிகள் நியமித்து தீவிர கண்காணிப்பு! சென்னையில் பல்வேறு பகுதிகளில் பரவலாக மழை! காஞ்சிபுரம் அருகே தண்டவாளத்தில் மண் சரிவு: ரயில் சேவை பாதிப்பு! ‘பெரியார் அறிவுலகம் திறப்பில் ஆற்றாமையை வெளிப்படுத்துகிறார் மு.க. ஸ்டாலின்’ - ஆதவ் அர்ஜுனாதில்லியில் தடையை மீறி போராட்டம்... அபிஜீத் தீப்கே, நேஹாவுக்கு தடுப்புக் காவல்!தமிழ்நாட்டில் ஆர்.எஸ்.எஸ். பேரணிக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அனுமதி!திருவள்ளூர் உள்பட 6 மாவட்டங்களில் நாளை மிக கனமழை எச்சரிக்கை!

ரேஷன் அரிசியை பதுக்கிய 4 போ் கைது: 2 டன் ரேஷன் அரிசி பறிமுதல்

சேலம் மாவட்டத்தில் ரேஷன் அரிசி பதுக்கலில் ஈடுபட்ட 4 பேரை வியாழக்கிழமை இரவு போலீஸாா் கைது செய்து, அவா்களிடம் இருந்து 2 டன் ரேஷன் அரிசியை பறிமுதல் செய்தனா்.

பறிமுதல்

Updated On :

சேலம் மாவட்டத்தில் ரேஷன் அரிசி பதுக்கலில் ஈடுபட்ட 4 பேரை வியாழக்கிழமை இரவு போலீஸாா் கைது செய்து, அவா்களிடம் இருந்து 2 டன் ரேஷன் அரிசியை பறிமுதல் செய்தனா்.

சேலம் மாவட்டத்தில் ரேஷன் அரிசி கடத்தலைத் தடுக்க, சேலம் சரக காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் ரமேஷ்குமாா் தலைமையில், ஆய்வாளா்கள் ஆனந்த், சிவனேஸ்வரன் ஆகியோா் மேற்பாா்வையில் 3 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த தனிப்படையினா் மாநகா் மற்றும் புகா் பகுதிகளான வாழப்பாடி, அயோத்தியாப்பட்டணம், அழகாபுரம், கொண்டலாம்பட்டி, பொன்னம்மாபேட்டை உள்ளிட்ட இடங்களில் சோதனை மேற்கொண்டனா்.

அதில், பொது விநியோகத் திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் ரேஷன் அரிசியை சட்டவிரோதமாக பதுக்கி வைத்திருந்த அழகாபுரம் கிருபாகரன், கொண்டலாம்பட்டி மணி, கன்னங்குறிச்சி பகுதியைச் சோ்ந்த பாலாஜி, மணிவண்ணன் ஆகிய 4 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா். அவா்களிடம் இருந்து சுமாா் 2 டன் ரேஷன் அரிசி மற்றும் ஓா் இருசக்கர வாகனம் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

43 டன் ரேஷன் அரிசி, வாகனங்கள் பறிமுதல்: 5 பேர் கைது

43 டன் ரேஷன் அரிசி, வாகனங்கள் பறிமுதல்: 5 பேர் கைது

பொட்டல்புதூா் அரிசி ஆலையில் 9 டன் ரேஷன் அரிசி பறிமுதல்: இருவா் கைது

பொட்டல்புதூா் அரிசி ஆலையில் 9 டன் ரேஷன் அரிசி பறிமுதல்: இருவா் கைது

திருச்சி அருகே 2.5 டன் ரேஷன் அரிசி பறிமுதல்: இருவா் கைது

திருச்சி அருகே 2.5 டன் ரேஷன் அரிசி பறிமுதல்: இருவா் கைது

மாா்த்தாண்டம் அருகே 1,500 கிலோ ரேஷன் அரிசி பறிமுதல்

மாா்த்தாண்டம் அருகே 1,500 கிலோ ரேஷன் அரிசி பறிமுதல்

விடியோக்கள்

இந்த போராட்டம் ஓயாது! SIR குறித்து திருமாவளவன் பேட்டி | VCK

இந்த போராட்டம் ஓயாது! SIR குறித்து திருமாவளவன் பேட்டி | VCK

Valaipechu Anthanan Interview | காலத்திற்கேற்ப மாறத்தயாராகும் கல்யாண மண்டபம் | Rajinikanth | Raghavendra Kalyana Mandapam

Valaipechu Anthanan Interview | காலத்திற்கேற்ப மாறத்தயாராகும் கல்யாண மண்டபம் | Rajinikanth | Raghavendra Kalyana Mandapam