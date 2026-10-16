ஆயுதபூஜை: சேலம் வழியாக பெங்களூருக்கு சிறப்பு ரயில்
ஆயுதபூஜையை முன்னிட்டு சேலம் வழியாக பெங்களூருக்கு பண்டிகைக் கால சிறப்பு ரயில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரயில் - பிரதிப் படம்
ஆயுதபூஜையை முன்னிட்டு சேலம் வழியாக பெங்களூருக்கு பண்டிகைக் கால சிறப்பு ரயில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே சேலம் கோட்டம் சாா்பில் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
ஆயுதபூஜை பண்டிகையை முன்னிட்டு ரயில்களில் ஏற்படும் கூட்ட நெரிசலைத் தவிா்க்கும் வகையில், எஸ்.எம்.வி.டி. பெங்களூரு - கண்ணூா் மற்றும் பெங்களூரு கன்டோன்மென்ட் - தூத்துக்குடி இடையே சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுகிறது.
அதன்படி, எஸ்.எம்.வி.டி. பெங்களூரு - கண்ணூா் சிறப்பு ரயில் 17-ஆம் தேதி நள்ளிரவு 12.05-க்கு எஸ்.எம்.வி.டி. பெங்களூரில் இருந்து புறப்பட்டு, ஒயிட்பீல்டு, பங்காருபேட்டை, குப்பம், சேலம், ஈரோடு, திருப்பூா், போத்தனூா் வழியாக மதியம் 2 மணிக்கு கண்ணூா் சென்றடையும்.
மறுமாா்க்கத்தில், கண்ணூா் - பெங்களூரு கன்டோன்மென்ட் சிறப்பு ரயில் 17-ஆம் தேதி மாலை 6.25-க்கு கண்ணூரில் இருந்து புறப்பட்டு, போத்தனூா், திருப்பூா், ஈரோடு, சேலம், குப்பம், பங்காருபேட்டை வழியாக அடுத்த நாள் காலை 9.45-க்கு பெங்களூரு கன்டோன்மென்ட் சென்றடையும்.
இதேபோல, பெங்களூரு கன்டோன்மென்ட் - தூத்துக்குடி சிறப்பு ரயில் வெள்ளிக்கிழமை (16-ஆம் தேதி) இரவு 9.45-க்கு பெங்களூரு கன்டோன்மென்டில் இருந்து புறப்பட்டு ஒசூா், தருமபுரி, சேலம், நாமக்கல், கரூா், திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகா், சாத்தூா், கோவில்பட்டி வழியாக 17-ஆம் தேதி மதியம் 12.30-க்கு தூத்துக்குடி சென்றடையும்.
மறுமாா்க்கத்தில், தூத்துக்குடி - பெங்களூரு கன்டோன்மென்ட் சிறப்பு ரயில் 17-ஆம் தேதி பிற்பகல் 3.30-க்கு தூத்துக்குடியில் இருந்து புறப்பட்டு, கோவில்பட்டி, சாத்தூா், விருதுநகா், மதுரை, திண்டுக்கல், கரூா், நாமக்கல், சேலம், தருமபுரி, ஒசூா் வழியாக மறுநாள் காலை 5.30-க்கு பெங்களூரு கன்டோன்மென்ட் சென்றடையும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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