சேலம் - சென்னை விமான சேவையில் மாற்றம்
சேலம் விமான நிலையத்திலிருந்து இயக்கப்படும் விமான சேவைகளில் முக்கிய மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
விமானம் - கோப்புப் படம்
சேலம் விமான நிலையத்திலிருந்து இயக்கப்படும் விமான சேவைகளில் முக்கிய மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
உதான் திட்டத்தின் கீழ் அலையன்ஸ் ஏா் மற்றும் இண்டிகோ நிறுவனங்களின் ஒப்பந்தக் காலம் நிறைவடைந்த நிலையில், கொச்சி, பெங்களூரு விமான சேவைகள் நிறுத்தப்பட்ட நிலையில், ஐதராபாத், பெங்களூரு விமான சேவையும் நிறுத்தப்படுகிறது.
மேலும், சேலம் - சென்னை இடையேயான விமான சேவையும் தற்காலிகமாக வாரத்துக்கு 3 நாள்கள் என செவ்வாய், வியாழன், சனி ஆகிய நாள்களில் மட்டும் இயக்கப்படுகிறது. இதையடுத்து, வரும் நவ. 1-ஆம் தேதிமுதல் இண்டிகோ நிறுவனம் சாா்பில் தினந்தோறும் காலை, மாலை என இரு வேளைகளில் சேலம் - சென்னைக்கு விமானங்கள் இயக்கப்பட உள்ளது.
இதற்கிடையில், மற்ற மூன்று நகரங்களுக்கான விமான சேவைகளை மீண்டும் தொடங்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
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