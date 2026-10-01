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காந்தி ஜெயந்தி: மெட்ரோ ரயில் சேவையில் நாளை மாற்றம்!

சென்னை மெட்ரோ ரயில் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது தொடர்பாக...

metro train

மெட்ரோ ரயில் (கோப்புப்படம்) - DIN

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காந்தி ஜெயந்தி விடுமுறையையொட்டி, சென்னை மெட்ரோ ரயில் சேவையில் நாளை(அக். 2) மாற்றம் செய்யப்பட்டு, ஞாயிற்றுக்கிழமை கால அட்டவணைபடி இயக்கப்படும் என்று சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

இது தொடா்பாக மெட்ரோ ரயில்வே நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு:

காந்தி ஜெயந்தி விடுமுறையையொட்டி முன்னிட்டு நாளை (அக். 2), ஞாயிற்றுக்கிழமை கால அட்டவணை பின்பற்றப்படும்.

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மெட்ரோ ரயில்கள் காலை 5 மணி முதல் இரவு 11 மணி வரை கீழ்கண்ட கால இடைவெளியில் அடிப்படையில் இயங்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, காலை 5 முதல் பகல் 12 மணி வரை, இரவு 8 முதல் 10 மணி வரை 10 நிமிட இடைவெளியில் மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்படும்.

அதேபோல, நண்பகல் 12 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை 7 நிமிட இடைவெளியில் இயக்கப்படும்.

இரவு 10 முதல் 11 மணி வரை 15 நிமிட இடைவெளியில் மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Summary

Due to the Gandhi Jayanti holiday, Chennai Metro Rail services will be modified tomorrow (Oct. 2) and operated according to the Sunday timetable.

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