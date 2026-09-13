கடலூா் துறைமுகம் - சேலம் இடையான ரயில் சேவையில் மாற்றம்
தண்டவாள பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக கடலூா் துறைமுகம்- சேலம் ஜங்ஷன் பயணிகள் ரயில் சேவையில் வரும் 13 முதல் 20-ஆம் தேதி வரை மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
சிறப்பு ரயில்கள் - படம்: கோப்பிலிருந்து...
தண்டவாள பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக கடலூா் துறைமுகம்- சேலம் ஜங்ஷன் பயணிகள் ரயில் சேவையில் வரும் 13 முதல் 20-ஆம் தேதி வரை மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே சேலம் கோட்ட அலுவலகம் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: சேலம் மாா்க்கெட் ரயில் நிலையத்தில் தண்டவாள பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெற உள்ளன.
இதையடுத்து, கடலூா் துறைமுகம்- சேலம் ஜங்ஷன் பயணிகள் ரயில் வரும் 13, 15, 16, 17, 18, 19 மற்றும் 20 ஆகிய தேதிகளில் கடலூா் துறைமுகத்தில் இருந்து வழக்கம்போல காலை 4.45 மணிக்குப் புறப்படும். இந்த ரயில் சேலம் டவுன் ரயில் நிலையத்துடன் சேவை நிறுத்தப்படும்.
தண்டவாள பராமரிப்புப் பணிகள் நிறைவடைந்த பின்னா், சேலம் டவுன் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து சேலம் ஜங்ஷன் வரை அதே ரயில் நிறுத்தங்களுடன் இயக்கப்படும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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