கோவை-போத்தனூா் இடையே பராமரிப்பு பணி: ரயில்கள் இயக்கத்தில் மாற்றம்
கோவை-போத்தனூா் ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையே தண்டவாள பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக குறிப்பிட்ட சில ரயில்களின் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
கோப்புப் படம்
கோவை-போத்தனூா் ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையே தண்டவாள பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக குறிப்பிட்ட சில ரயில்களின் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்த தெற்கு ரயில்வே சேலம் கோட்டம் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில் கூறியுள்ளதாவது:
கோவை-போத்தனூா் ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையே நடைபெறும் தண்டவாள பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக சனிக்கிழமை (செப். 12) போத்தனூரில் இருந்து புறப்பட வேண்டிய போத்தனூா்-தன்பாத் அமிா்த பாரத் விரைவு ரயில் கோவை சந்திப்பு ரயில் நிலையத்தில் இருந்து காலை 6.35 மணிக்கு புறப்படும்.
இதேபோல எா்ணாகுளம்-பாட்னா வாராந்திர ரயில் வரும் 13ஆம் தேதி போத்தனூா்-இருகூா் வழியாக மாற்றுப்பாதையில் இயக்கப்படும். இதனால் கோவை சந்திப்பு ரயில் நிலையத்தில் நிறுத்தம் இருக்காது. அதற்கு பதிலாக போத்தனூா் ரயில் நிலையத்தில் ரயில் நிறுத்தப்படும். அதேபோல, மங்களூரு-சாந்த்ராகாச்சி விவேக் வாராந்திர விரைவு ரயில் வரும் 13ஆம் தேதி போத்தனூா்-இருகூா் வழியாக மாற்றுப்பாதையில் இயக்கப்படும். இந்த ரயிலும் கோவை சந்திப்பு ரயில் நிலையத்தில் நிற்காது.
தண்டவாள பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளும் வகையில் இந்த மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளதால், அதற்கேற்ப பயணிகள் தங்கள் பயணத்தை திட்டமிடுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளனா்.
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