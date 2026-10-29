குறைந்த வட்டியில் கடன் பெற்றுத் தருவதாக தொழிலதிபரிடம் ரூ. 80 லட்சம் மோசடி: போலீஸாா் விசாரணை
சேலத்தில் குறைந்த வட்டியில் கடன் பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி தொழிலதிபரிடம் ரூ. 30 லட்சம் பெற்றதுடன், ரூ. 50 லட்சம் மதிப்பிலான சொகுசு காரையும் எடுத்துச் சென்று மோசடி செய்ததாக அளிக்கப்பட்ட புகாரின் பேரில் போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
மோசடி
சேலத்தில் குறைந்த வட்டியில் கடன் பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி தொழிலதிபரிடம் ரூ. 30 லட்சம் பெற்றதுடன், ரூ. 50 லட்சம் மதிப்பிலான சொகுசு காரையும் எடுத்துச் சென்று மோசடி செய்ததாக அளிக்கப்பட்ட புகாரின் பேரில் போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
சேலம் செவ்வாய்ப்பேட்டை நரசிம்மன் தெருவைச் சோ்ந்தவா் அருண் (45). தொழிலதிபரான இவரிடம், திண்டுக்கல் மாவட்டம், தாமரைப்பட்டியைச் சோ்ந்த செல்வகணேஷ் கடன் பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி அறிமுகமாகியுள்ளாா்.
பின்னா், குறைந்த வட்டியில் பல கோடி ரூபாய் கடன் பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி, அருணிடம் ரூ. 30 லட்சத்தை முன்பணமாகப் பெற்றுள்ளாா். மேலும், அருணிடம் இருந்த விலை உயா்ந்த காரை விலைக்கு வாங்குவதாகக் கூறி ரூ. 1 லட்சம் கொடுத்துவிட்டு, ரூ. 50 லட்சம் மதிப்பிலான சொகுசு காரை எடுத்துச் சென்றுள்ளாா்.
இதையடுத்து, கடன் பெற்றுத் தருமாறும், காருக்கான எஞ்சிய தொகையை வழங்குமாறும் அருண் பலமுறை கேட்டுள்ளாா். ஆனால், பணத்தையும், காருக்கான மீதித் தொகையையும் திருப்பித் தராத செல்வகணேஷ், அருணுக்குக் கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து அருண் செவ்வாய்ப்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா். அதன் அடிப்படையில், செல்வகணேஷ் மீது வழக்குப் பதிவு செய்த போலீஸாா், அவரைத் தேடி வருகின்றனா்.
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