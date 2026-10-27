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குறைந்த வட்டியில் கடன் தருவதாக எலக்ட்ரீஷியனிடம் ரூ.1.06 லட்சம் மோசடி

தனியாா் நிதி நிறுவனத்தின் பெயரில் குறைந்த வட்டியில் வீட்டுக் கடன் பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி, எலக்ட்ரீஷியனிடம் ரூ.1.06 லட்சம் மோசடி செய்தவா்களை மாவட்ட சைபா் கிரைம் போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

cyber fraud

டிஜிட்டல் கைது மோசடி - IANS

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தனியாா் நிதி நிறுவனத்தின் பெயரில் குறைந்த வட்டியில் வீட்டுக் கடன் பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி, எலக்ட்ரீஷியனிடம் ரூ.1.06 லட்சம் மோசடி செய்தவா்களை மாவட்ட சைபா் கிரைம் போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

திருநெல்வேலி மாவட்டம், நான்குனேரியைச் சோ்ந்தவா் சோபின் ராஜன் (31). எலக்ட்ரீஷியன். இவரை கடந்த 23-ஆம் தேதி கைப்பேசியில் தொடா்பு கொண்ட நபா், பிரபல தனியாா் நிதி நிறுவனத்தின் குறைந்த வட்டியில் வீட்டுக் கடன் பெற்றுத் தருவதாக கூறினாராம். இதை நம்பிய இவா், ரூ.6 லட்சம் கடன் பெற்றுத்தருமாறு அந்த நபரிடம் வேண்டுகோள் விடுத்தாராம்.

பின்னா், இவரை வாட்ஸ்-ஆப் மூலம் தொடா்பு கொண்ட அந்த நபருடன் சோ்ந்த குழுவினா், கடன் ஒப்புதலுக்கான கட்டணம், வங்கி கமிஷன், சேவைக் கட்டணம், ஜிஎஸ்டி, காப்பீட்டுக் கட்டணம் என பல்வேறு காரணங்களைக் கூறி அவரிடமிருந்து ரூ.1,06,923-ஐ வங்கிக்கணக்குகளில் பெற்றுக்கொண்டு மோசடியில் ஈடுபட்டனராம்.

இதுகுறித்து, தேசிய இணையவழிக் குற்றப் பதிவு இணையதளம் வழியாக சோபின்ராஜன் புகாா் அளித்தாா். அதன் பேரில், மாவட்ட சைபா் கிரைம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து மோசடி நபா்களை தேடி வருகின்றனா்.

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